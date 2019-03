'Chiêu độc' 2 kẻ nghiện game chiếm đoạt hơn 300 triệu

Ngày 13-3, TAND tỉnh Nghệ An đã xử sơ thẩm, tuyên phạt Dư Đức Minh (31 tuổi, trú tại quận 12, TP.HCM) ba năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời, tuyên phạt Thái Lập Trung (33 tuổi, trú TP Rạch Giá, Kiên Giang) hai năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hai năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt Trung phải chịu là bốn năm tù cho hai tội danh trên.



Hai bị cáo Trung và Minh đứng trước bục khai báo tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo hồ sơ, Trung và Minh là hai đối tượng nghiện game điện tử và thường “cày” game kiếm tiền. Ngày 10-1-2018, Minh liên hệ với anh Nguyễn Đình Sơn (cộng tác viên Phòng bán hàng khu vực 2 Trung tâm Viễn thông Nghệ An) qua Zalo. Minh đặt vấn đề với anh Sơn là cần hòa mạng bốn SIM điện thoại trả sau để cho nhân viên sử dụng đi giao hàng.



Khi anh Sơn yêu cầu cung cấp CMND thì Minh lên mạng xã hội tìm, lấy ảnh chụp CMND của một người đàn ông ở thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) rồi gửi cho anh Sơn. Anh Sơn tin tưởng nên đã hòa mạng SIM điện thoại cho Minh.

Sau đó, Minh cũng bày chiêu trên cho Trung. Trung liên lạc với anh Sơn rồi gửi ảnh chụp CMND và đăng ký kinh doanh của một doanh nghiệp khác để hòa mạng 30 SIM điện thoại trả sau. Mức phí Minh trả cho anh Sơn là 1 triệu đồng, Trung trả 4 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi nhân viên nhà mạng yêu cầu chuyển tiền phí để hoàn tất hòa mạng SIM điện thoại, Minh và Trung dùng biên lai chuyển tiền có sẵn, cắt dán hoặc nhờ người ghi biên lai khống, chụp ảnh gửi.

Khi có 34 SIM điện thoại đã hòa mạng trả sau, Minh và Trung đã lắp SIM vào điện thoại. Tiếp theo Minh và Trung đăng ký, đăng nhập vào nhiều trò chơi điện tử để nạp tiền vào các tài khoản điện tử của mình bằng tiền cước SIM điện thoại trả sau.

Khi biết tiền cước tháng SIM điện thoại tăng “kỷ lục”, anh Sơn chỉ kịp khóa hai SIM và trình báo công an vào cuộc truy tìm Minh và Trung. Đến ngày 24-5-2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ và khám xét nơi ở của Trung thì phát hiện 12 túi ma túy đá, sáu viên ma túy tổng hợp và nhiều tài liệu liên quan.

Tổng số tiền Trung đã chiếm đoạt là 138 triệu đồng, Minh chiếm 163 triệu đồng tiền cước của Trung tâm kinh doanh VNPT Nghệ An. Ngoài ra, cả hai còn chiếm đoạt của anh Sơn gần 1,3 triệu đồng tiền phí hòa mạng.

Tại phiên tòa, Minh và Trung thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải và xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về làm lại cuộc đời.