Chiều nay tuyên án vụ ly hôn của vợ chồng Trung Nguyên

Sáng 4-12, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã kết thúc phần tranh luận trong phiên xử phúc thẩm vụ ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên). Theo thông báo, HĐXX nghị án và dự kiến tuyên án phúc thẩm vào chiều nay, 5-12.



Trước đó ông Vũ đề nghị HĐXX ghi nhận sự tự nguyện của ông về việc để lại tài sản của mình ở Công ty TNHH Trung Nguyên International - TNI tại Singapore cho bà Thảo.

Đề nghị hủy án phần chia tài sản

Phía bà Thảo trước đó đưa ra ý kiến cần hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để xử lại cho công tâm, công bằng. Còn bên ông Vũ chỉ yêu cầu xem xét lại phần chia tài sản.

Sau khi các bên nguyên, bị, người liên quan tranh luận, đại diện VKSND Cấp cao tại TP.HCM phát biểu quan điểm ba vấn đề về vụ án này. Thứ nhất, về hôn nhân, đại diện VKS đề nghị HĐXX giữ nguyên quan điểm của cấp sơ thẩm vì phù hợp và đúng luật. Cụ thể, bản án sơ thẩm công nhận thuận tình ly hôn giữa bà Thảo và ông Vũ. Giấy chứng nhận kết hôn năm 1998 không còn giá trị pháp lý.

Thứ hai, về cấp dưỡng, đại diện VKS có yêu cầu HĐXX sửa án sơ thẩm. (Án sơ thẩm tuyên công nhận sự thỏa thuận tự nguyện của các bên, bà Thảo nuôi bốn con, ông Vũ cấp dưỡng mỗi năm 10 tỉ đồng). Theo VKS, HĐXX nên tuyên tính từ thời điểm năm 2013 đến khi 18 tuổi thay vì cho đến khi các con “trưởng thành lao động tự lập được” như bản án sơ thẩm nêu.

Thứ ba, về phần chia tài sản chung của hai vợ chồng, đại diện VKS cho rằng cần hủy phần này, chuyển hồ sơ cho TAND TP.HCM xét xử lại.



“Chờ phán quyết công tâm của tòa”

Trước khi buổi xét xử bắt đầu, ông Vũ nói với truyền thông: “Phải kết thúc cho nhanh đi. Qua nói qua đau đớn là đau đớn thật. Với nữa là để cho Trung Nguyên ổn định chứ không là liệt hết. Người vợ của qua hiện nay nếu còn một ngày nào dính dáng thì qua không bao giờ yên, Trung Nguyên cũng không bao giờ yên được hết”.

Nói về tài sản chung, ông Vũ cho là “nếu đúng luật thì cha mẹ ông phải được 50%. Cô ấy về sau cô có đóng góp tiền bạc gì đâu, qua cũng vậy”. Cạnh đó, ông cũng chia sẻ về các thông tin bà Thảo nói với truyền thông và trên mạng về cha mẹ đều không chính xác. Mẹ ông không nói và cũng không biết dùng Facebook để trả lời truyền thông. Ông Vũ trần tình: “Qua đâu có thắng thua gì với cô ấy. Đây chỉ là kiếp nạn để thử thách xem thiện tâm và bản lĩnh của mình”.

Chia sẻ về việc ông Vũ rút khỏi tranh chấp tài sản thuộc TNI tại Singapore, bà Thảo cho rằng giá trị của tài sản này “chỉ bằng cái móng tay” so với tài sản của tập đoàn. Thực tế, công ty này do bà và các con tự thành lập bằng tài sản của mình từ năm 2007. Do là tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân nên bà muốn đưa vào giải quyết trong cùng một vụ án ly hôn. Tuy nhiên, quan hệ này đã bị TAND TP.HCM tách ra thành một vụ án khác, trong khi quyết định nhập vụ án được chánh án TAND Cấp cao tại TP.HCM ban hành không được tống đạt cho các bên liên quan.

Đồng thời sau phiên tòa, luật sư cho rằng đại diện VKS đã đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo của bà Thảo và kháng nghị của VKSND TP.HCM, giờ là chờ phán quyết từ HĐXX.

Bà Thảo cũng cho rằng mình sẽ tôn trọng chờ phán quyết này và mong có sự công tâm.