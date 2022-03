Ngày 4-2, Chính phủ họp chuyên đề xây dựng pháp luật lần thứ 3 trong năm 2022.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nói 2 phiên họp chuyên đề trước đây Chính phủ đã cho ý kiến, thông qua đối với 16 dự án luật, đề nghị xây dựng luật và đề nghị của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; thể hiện quyết tâm và nỗ lực của Chính phủ trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế.

VGP cho hay: Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhiều lần nhấn mạnh tinh thần phải đầu tư cho công tác xây dựng thể chế tương xứng với một trong ba đột phá chiến lược. Cần tập trung hơn nữa cho việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là các vấn đề thực tiễn mới phát sinh, cần điều chỉnh để tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; góp phần phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.



Quan điểm của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong xây dựng pháp luật là: cơ quan nào làm tốt nhất thì giao việc. Ảnh: VGP

Sau khi lắng nghe ý kiến các thành viên Chính phủ, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng việc xây dựng pháp luật phải xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, bám sát thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo. Việc xây dựng pháp luật phải huy động mọi nguồn lực cho phát triển. Pháp luật phải bao quát được các đối tượng điều chỉnh, tránh tình trạng bỏ trống, sót lọt.



Thủ tướng lưu ý cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát, phân bổ nguồn lực hợp lý và nâng cao năng lực cán bộ thực thi; cố gắng cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tinh thần là một việc chỉ cần một cơ quan giải quyết một lần, tránh một việc phải nhiều cơ quan giải quyết và giải quyết nhiều lần.

Nêu rõ quan điểm cơ quan nào làm tốt nhất thì giao việc, Thủ tướng yêu cầu tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng pháp luật, thực tiễn cho thấy nếu đồng chí bộ trưởng, trưởng ngành trực tiếp chỉ đạo, các bộ trưởng liên quan tăng cường phối hợp, hỗ trợ thì công việc sẽ trôi chảy, hiệu quả, vừa bảo đảm tiến độ, vừa nâng cao chất lượng các dự án luật.

Được biết, phiên họp đã cho ý kiến về các dự luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện (Bộ TT&TT trình); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) (Bộ VHTT&DL trình); Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở (Bộ Công an trình); Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (Bộ Công an trình); dự án Luật Đường bộ (Bộ GTVT trình); dự thảo Nghị quyết thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam (Bộ Công an trình).

Luật cảnh sát cơ động phải được giới hạn chặt chẽ Trước đó, ngày 3-3, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tổ chức Tọa đàm tham gia ý kiến dự thảo Luật Cảnh sát cơ động. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh rằng: phải thống nhất đây là luật để tổ chức một lực lượng chuyên ngành cụ thể với phạm vi cụ thể. Do vậy, phải có giới hạn và không sa vào những vấn đề lớn mà các luật “gốc” đã quy định; chỉ cụ thể hóa hiến pháp, pháp luật và những văn bản luật “gốc” đã quy định. Quá trình xây dựng dự án Luật Cảnh sát cơ động phải đảm bảo phù hợp với hệ thống pháp luật; cái gì đã rõ, đã “chín” và cụ thể được thì thực hiện cụ thể ngay trong luật. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Luật Cảnh sát cơ động có ảnh hưởng lớn đến quy định của Hiến pháp về quyền công dân, quyền con người bởi những biện pháp vũ trang. Do vậy, tất cả những quy định về nhiệm vụ, quyền hạn phải được tính toán kỹ lưỡng, chặt chẽ