Chính quyền bó tay vụ xây nhà trên đất hàng xóm?

Ngày 26-4, tin từ UBND huyện Hàm Tân (Bình Thuận) cho biết, liên quan đến việc xây móng, dựng nhà trên đất hàng xóm, ông Lê Sanh, Chủ tịch UBND xã Thắng Hải đã tiếp tục có văn bản báo cáo cho huyện việc này.



Cụ thể, theo báo cáo ngày 8-4, UBND xã đã tiến hành kiểm tra vị trí đất mà bà Nguyễn Thị Lễ lấn chiếm hơn 136m2 của bà Hồ Thị Mai xây kiềng móng nhà đã bị UBND huyện ra quyết định xử phạt hành chính 15-2 buộc tháo dỡ. Tuy nhiên gia đình bà Lễ không chấp hành mà tiếp tục xây dựng nhà tiền chế, mái lợp tôn có diện tích hơn 54m2 trên móng nhà lấn chiếm. Gia đình bà Lễ tiếp tục xúc đất đổ vào nền nhà đã lấn chiếm và xây dựng trái phép.



Ngày 11-4, UBND xã tiếp tục kiểm tra và phát hiện bà Lễ thuê nhân công dùng tôn cao khoảng 4m che xung quanh ngôi nhà tiền chế đã dựng. Tại buổi kiểm tra, UBND xã đã yêu cầu gia đình bà Lễ ngưng ngay việc dựng nhà trái phép trên đất bà Mai và đề nghị gia đình nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt của huyện.

Tuy nhiên bà Lễ không chấp hành và tuyên bố tiếp tục hoàn thiện căn nhà tiền chế trên để dọn về ở vì căn nhà của gia đình bà Lễ đang ở đã… bán cho người khác!



Móng nhà lấn chiếm của hàng xóm xây dựng trái phép trước đây.

UBND xã Thắng Hải đề nghị UBND huyện Hàm Tân xem xét, có hướng chỉ đạo tiếp theo. Tuy nhiên theo gia đình bà Mai, tại buổi tiếp công dân do ông Văn Quý Ngọc, Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân tiếp, ông Ngọc lại một lần nữa hướng dẫn gia đình bà Mai khởi kiện hành vi lấn chiếm đất, xây dựng nhà trái phép của gia đình bà Lễ ra tòa.



Theo luật sư Đỗ Minh Trúc, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Bình Thuận, việc huyện Hàm Tân hướng dẫn bà Mai kiện ra tòa là không làm tròn chức trách, nhiệm vụ. Gia đình bà Lễ xây kiềng móng nhà trên đất của bà Mai rồi dựng nhà tiền chế trên đất để tự tiện vào ở đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Đây là hành vi lấn chiếm, sử dụng đất bất hợp pháp, bị nghiêm cấm theo Điều 12 Luật Đất đai năm 2013. Đặc biệt sau khi đã bị xử phạt hành chính rồi mà người vi phạm vẫn tiếp tục tái phạm thì cơ quan chức năng có thể xử lý hình sự theo Điều 228 BLHS 2015.



Và căn nhà tiền chế mới dựng hiện nay.

Gia đình bà Mai đã gửi đơn đến VKSND huyện Hàm Tân đề nghị có biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm và xử lý theo quy định pháp luật đối với gia đình bà Lễ thì VKS có văn bản hướng dẫn. Theo văn bản này thì vụ việc đã được UBND huyện Hàm Tân ra quyết định xử phạt hành chính vào ngày 15-2.

Trong đó buộc bà Lễ phải khôi phục lại tình trạng đất trước khi vi phạm; buộc bà Lễ phải trả lại đất đã chiếm trong vòng 30 ngày. Do đó nếu bà Lễ không thực hiện thì gia đình bà Mai yêu cầu UBND huyện cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính nêu trên. Nếu bà Lễ tiếp tục có hành vi xây cất trái phép thì báo cho chính quyền địa phương xử lý theo quy định pháp luật.



Liên quan đến vụ việc này, ngày 23-4, Thượng tá Lê Trung Thành, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận cũng đã có phiếu chuyển đơn của gia đình bà Mai đến Cơ quan CSĐT Công an Hàm Tân để giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo kết quả cho thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh theo dõi, chỉ đạo.



Như PLO đã phản ánh bà Hồ Thị Mai mua hơn 1.300 m2 đất tại thôn Bàu Giêng, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, năm 2011, bà Mai cắm mốc rào bảo vệ khu đất của mình thì bất ngờ bị gia đình ông Nguyễn Đen ở sát bên ngăn cản. Bà Mai nộp đơn khởi kiện ông Đen ra tòa.

Tháng 11-2012, TAND huyện Hàm Tân có quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. Cụ thể, ông Đen đã cam kết chấm dứt hành vi cản trở bà Mai rào diện tích đất trên. Thế nhưng sau đó, gia đình ông Đen lại tiếp tục cản trở bà Mai rào phần đất nói trên. Tháng 6-2012, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Tân đã ra quyết định cưỡng chế. Sau khi bà Mai rào lại phần đất của mình một thời gian, gia đình ông Đen lại tiếp tục phá hoại, tháo dỡ hàng rào.





Văn bản báo cáo của UBND xã cho biết bà Lễ sẽ dọn vào nhà dựng trái phép để ở.

Bà Mai đã gửi đơn kêu cứu đến UBND huyện Hàm Tân. Tháng 7-2012, UBND huyện chỉ đạo UBND xã kiểm tra, lập biên bản yêu cầu gia đình ông Nguyễn Đen phải chấp hành quyết định của TAND huyện Hàm Tân. Lần này, gia đình ông Đen mới chịu chấp hành, không hủy hoại, phá dỡ tài sản của người khác. Hơn sáu năm sau, gia đình bà Mai lại té ngửa khi biết được bà Lễ (con ông Nguyễn Đen) đã xây dựng móng kiềng nhà kiên cố trên phần đất nói trên của mình. Lần này, bà Mai lại làm đơn tố cáo.



Sau nhiều lần lập biên bản rồi xử phạt, do cách giải quyết không dứt khoát, lúng túng của chính quyền địa phương, gia đình bà Lễ tiếp tục dựng nhà trên đất và tuyên bố sẽ dọn vào ở trong khi quyết định xử phạt đã quá thời hạn thực hiện hơn hai tháng nhưng huyện Hàm Tân vẫn chưa có một động thái nào bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân.