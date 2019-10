Cho tiền để 'yêu' rồi lấy lại, hai thanh niên ngồi tù

Mới đây, TAND TP Tân An, tỉnh Long An xử sơ thẩm vụ giao cấu với người dưới 16 tuổi đối với hai bị cáo Đinh Ngọc Thuận (SN 1988), Lưu Đức Thịnh (SN 1997) mỗi bị cáo 18 tháng tù. Bị hại là Trần Thị Mỹ C. (SN 2003).

Theo hồ sơ, tối 17-4-2018, Thuận và Thịnh ngồi nhậu tại chợ đêm TP Tân An, Long An. Trong lúc nhậu, Thuận nói muốn mua dâm với C. và nhờ Thịnh gọi giúp vì không có số điện thoại.

Khi Thịnh gọi thì C. đồng ý. Rạng sáng hôm sau, C. đến hỏi còn bao nhiêu tiền, Thuận trả lời còn 600 ngàn. Sau đó, C. chở Thuận đến một khách sạn để quan hệ tình dục.

Sau đó, Thịnh gọi điện cho Thuận nói muốn đến chơi. Thuận hỏi thì C. đồng ý. Thuận liền về nhà lấy CMND để cho Thịnh được vào khách sạn. Trên đường đi, Thuận nói C. đã lấy hết 600 ngàn đồng thì Thịnh hứa về sẽ phụ tiền. Tại khách sạn, cả hai tiếp tục quan hệ tình dục với C.

Trong lúc C. đi vệ sinh, Thuận mở bóp lấy trộm 880 ngàn đồng, giấu vào dưới gối. Sau đó, C. về nhà, phát hiện mất tiền liền nói với mẹ trình báo công an.Trong quá trình điều tra, C. khai do bị khống chế, đe dọa đòi giết nên đã cùng hai người trên vào khách sạn.

Tuy nhiên, CQĐT không chấp nhận lời khai này vì cho rằng C. có đủ điều kiện để kêu gọi mọi người cứu giúp. Cụ thể, khi Thuận về nhà lấy CMND, trong phòng chỉ còn lại một mình nhưng C. lại không kêu cứu. Từ đó, CQĐT chỉ xác định được C. đồng ý vào khách sạn để quan hệ tình dục và được cho tiền.

Tại thời điểm Thuận và Thịnh thực hiện hành vi phạm tội, C. chưa đủ 16 tuổi. Tại toà và trong quá trình điều tra, Thuận và Thịnh khai nhận hành vi phạm tội.