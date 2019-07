Chủ quán đoạt mạng khách sau lời góp ý về giấy vệ sinh

Ngày 8-7, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Minh Cường (SN 1991, ngụ tại quận 7) 17 năm tù về tội giết người. Mức án trên là thấp hơn đề nghị trước đó của VKS là 18 đến 20 năm tù.

Cường hùn vốn với chú ruột mở quán ăn Triều Cường tại đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, quận 7. Cường cũng là người đứng ra trực tiếp quản lý quán ăn này. Tối ngày 5-12-2017, gia đình, bạn bè nhà chị Nguyễn Thị Thu Trang đến quán Triều Cường ăn và uống bia. Đến khuya tầm 23 giờ, chị Trang đến bàn thu ngân gặp nhân viên Nguyễn Thị Hồng Hạnh xin giấy đi vệ sinh. Hạnh không nhìn và tỏ thái độ xem thường nên chị Trang không hài lòng. Khi về bàn, chị Trang kể lại sự việc cho những người cùng bàn nghe.



Nguyễn Minh Cường được dẫn giải về trại giam sau phiên xử.

Bùi Xuân Chiến yêu cầu cho gặp chủ quán hoặc người quản lý để phản ánh. Khi nghe nhân viên báo không có chủ quán và người quản lý, chị Trang yêu cầu cho gặp Hạnh. Hạnh đi ra đứng nghe mọi người góp ý rồi quay lại bàn thu ngân tiếp tục tính tiền.

Lúc Cường thấy Hạnh đi vào hỏi chuyện gì. Sau khi nghe nhân viên kể lại, Cường nhìn qua bàn chị Trang. Thấy Cường nhìn, một thanh niên trong bàn hỏi "mày nhìn cái gì" rồi xô ghế đứng lên và mọi người trong bàn cũng đứng dậy.



Thấy vậy, Cường liền đưa tay vào bàn thu ngân lấy con dao cầm trên tay. Anh Nguyễn Minh Lợi thấy Cường cầm dao nên chạy đến dùng tay đánh, ôm và đẩy Cường ngã xuống nền quán. Cường dùng tay trái nắm kéo áo Lợi ngã rồi dùng dao đâm một nhát vào ngực. Lợi dùng tay đánh vào mặt Cường, Cường tay trái đỡ, tay phải dùng dao đâm liên tục vào người Lợi. Sau đó, Lợi đứng dậy bỏ chạy trong khi nhóm khách và nhóm nhân viên quán dùng ghế, chai bia hỗn chiến...

Phần Lợi do bị chảy nhiều máu nên nằm gục, được đưa đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng nên đã tử vong sau đó. Hay tin anh Lợi tử vong, Cường đã đến Công an phường Tân Hưng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội...