Chưa có phán quyết cuối vụ trưởng ban bồi thường tham ô

Sau hai ngày xét xử, chiều ngày 10-5, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã quyết định nghị án kéo dài đến 14-5 mới tuyên án vụ trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng (BTGPMB) quận Tân Phú tham ô tài sản.

Trước đó, VKS đã đề nghị HĐXX bác các kháng cáo, y án sơ thẩm vì số tiền phạm tội lớn chưa thu hồi được, bị cáo Thi Danh (SN 1957, nguyên trưởng Ban BTGPMB quận Tân Phú) còn kéo theo nhiều người vào lao lý. Đồng thời các kháng cáo đều không có tình tiết mới.



Bị cáo Thi Danh

Ban BTGPMB quận Tân Phú được thành lập vào năm 2003, trực thuộc UBND quận Tân Phú. Ban này có nhiệm vụ lập dự án hoặc phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, báo cáo thẩm định và trình duyệt nội dung phân công, phân cấp của UBND quận và UBND TPHCM, xác định mức bồi thường, hỗ trợ cho từng đối tượng, hỗ trợ dự án theo quy định.



Từ tháng 11-2003 đến tháng 1-2016, Ban BTGPMB quận Tân Phú được UBND quận giao thực hiện nhiều dự án trên địa bàn, trong đó có 6 dự án qua kiểm tra phát hiện nhiều sai phạm.

Cụ thể, tại dự án Cải tạo Kênh và đường dọc Kênh Tân Hóa - Lò Gốm, ông Thi Danh và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 23 tỉ đồng.

Tại dự án nâng cấp, mở rộng đường Lũy Bán Bích, nguồn kinh phí bồi thường cho 2 hộ dân nhưng ông Thi Danh lại gửi tiết kiệm, sau đó chỉ đạo ông Linh chuyển 450 triệu đồng vào tài khoản của Ban để chiếm đoạt. Số tiền còn lại, ông Danh tiếp tục ký hợp đồng tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng.



Các bị cáo tại phiên toà.

Ngoài ra, ông Danh còn thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền bồi thường tại dự án của Công ty cổ phần nước ngầm 2, dự án Khu liên hợp Văn hoá thể thao và dân cư Tân Thắng của Công ty cổ phần Bất động sản Sài Gòn Thương Tín, dự án sửa chữa, nâng cấp đường Thoại Ngọc Hầu...



Đến ngày 14-12-2015, UBND quận Tân Phú thành lập Đoàn kiểm tra việc quyết toán hoạt động thu, chi tài chính, phát hiện sự việc nên chuyển cơ quan điều tra.

Cơ quan chức năng xác định Danh đã lợi dụng quyền hạn là Trưởng ban đã chỉ đạo Linh lập, ký thủ tục kế toán sai quy định để chiếm đoạt tổng cộng hơn 54,1 tỉ đồng.

Xử sơ thẩm từ tháng 6-2018, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Thi Danh tử hình và Nguyễn Duy Linh (SN 1981, nguyên kế toán trưởng) 15 năm tù cùng về tội tham ô tài sản.

Trong vụ án còn có bốn đồng phạm giúp sức cho Thi Danh (gồm con dâu, con rể, anh vợ) bị tuyên phạt mức án 2 - 5 năm tù về cùng tội.

Ngoài tuyên hình phạt, TAND TP còn tuyên ông Danh bồi thường hơn 38,4 tỉ và buộc những người liên quan phải giao nộp số tiền đã nhận có nguồn gốc do Danh phạm tội.

Ngoài ra, HĐXX kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ vai trò hành vi của Phạm Thị Kim Loan, Trần Thanh Nhàn, Thi Trần Ngọc Dung để xử lý theo pháp luật nếu có căn cứ. Đây là những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đã nhận tiền từ ông Danh...

Trong vụ án này đáng chú ý trong số những người liên quan còn kiến nghị trên có Nguyễn Thanh Nhàn là người chung sống như vợ chồng với Danh từ 1999 và có ba con chung. Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, Nhàn có lời khai từ tháng 5-2012 đến tháng 9-2014, Danh có 12 lần chuyển tiền vào hai tài khoản của Nhàn tổng số tiền hơn 9,6 tỉ. Sau đó, theo yêu cầu của Danh, Nhàn đã chuyển lại cho nhiều cá nhân với nội dung trả nợ và cho mượn, có lúc Danh đưa tiền mặt nộp trực tiếp tài khoản (lúc 2,7 tỉ, lúc 1 tỉ, lúc 210 triệu, lúc 781 triệu...). Số tiền còn lại Nhàn rút tiền mặt cho Danh sử dụng.

Đối với mảnh đất hơn 4.200 m2 tại xã Qui Đức (Bình Chánh), dù Nhàn đứng tên nhưng Nhàn và Danh đều khai do Danh mua nên CQĐT đã kê biên tài sản này. Còn 1 căn nhà ở Tân Phú và hai căn ở quận 11 đều do Nhàn đứng tên sở hữu, Danh và Nhàn đều khai là tài sản riêng của Nhàn. Nhàn cũng khai có cho Danh mượn "sổ hồng" hai căn nhà (Tân Phú và quận 11) để Danh thế chấp ngân hàng trả nợ. Sau đó, không có tiền trả nợ, Nhàn đã bán hết các tài sản này để trả nợ ngân hàng thay Danh. Nhàn không biết tiền do Danh tham ô mà có...