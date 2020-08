Chưa tuyên án vụ 5 năm đòi bồi thường TNGT

Ngày 19-8, thay vì tuyên án, TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên bố tạm dừng phiên tòa phúc thẩm vụ án tranh chấp bồi thường thiệt hại trong vụ tai nạn giao thông (TNGT).

Nguyên đơn vụ kiện là anh Nguyễn Văn Dũng (36 tuổi, ngụ xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) và bị đơn là bà Trần Thị Thu Bình (chủ phương tiện gây TNGT - bà Bình đang là Chấp hành viên cơ quan Chi cục THADS TP Mỹ Tho).

Lý do theo tòa là để yêu cầu cơ quan chuyên môn giải thích về mâu thuẫn giữa hai sơ đồ hiện trường xảy ra vụ TNGT không trùng khớp. HĐXX cho biết, ngày 9-9 sẽ mở lại phiên tòa.



Từ ngày bị TNGT gia đình nạn nhân rơi vào cảnh khó khăn. Ảnh: ĐH

Theo án sơ thẩm, ngày 2-11-2015, anh Dũng điều khiển xe máy đi từ ngã ba Trung Lương đi TP Mỹ Tho. Khi đến giao lộ đường Ấp Bắc và đường Nguyễn Thị Thập (phường 10, TP Mỹ Tho). Đến đây, anh Dũng bất ngờ bị xe ô tô tải 63C-055.50 do tài xế Trần Anh Đạt (30 tuổi, ngụ xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo) điều khiển chuyển hướng rẽ phải vào đường Nguyễn Thị Thập đụng vào đuôi xe, đẩy anh và xe đi một đoạn rồi va chạm vào xe cán lên người anh. Hậu quả vụ tai nạn làm anh Dũng bị thương tật 58%.



Tòa sơ thẩm nhận định, tài xế xe tải khi cho xe rẽ phải vào đường Nguyễn Thị Thập đã đâm vào đuôi xe của anh Dũng đang lưu thông. Do Đạt không giữ khoảng cách cho xe chuyển hướng không đảm bảo an toàn đã gây ra vụ tai nạn trên. Do đó, án sơ thẩm tuyên buộc bà Trần Thị Thu Bình phải bồi thường cho anh Dũng trên 525 triệu đồng.

Không đồng ý với án sơ thẩm, bà Bình kháng cáo.