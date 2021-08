Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Tất Thành Cang (cựu phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM) cùng chín bị can trong sai phạm gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận.



Các vi phạm của Tất Thành Cang được cho là có liên quan vụ chuyển nhượng 32 ha đất tại khu dân cư Phước Kiển, Nhà Bè (ảnh trên) và dự án BT bốn tuyến đường chính ở khu đô thị Thủ Thiêm (ảnh dưới). Ảnh: HTD



CQĐT xác định thiệt hại của việc chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại 2 khu dân cư Phước Kiển và Ven sông không đảm bảo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch gây thất thoát hơn 248 tỉ đồng.



Để đảm bảo việc thu hồi tài sản, bồi thường thiệt hại trong vụ án, CQĐT đã có văn bản gửi Tổng cục Quản lý đất đai Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM để xác minh thông tin về đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Đồng thời có công văn xác minh tài khoản ngân hàng, chi tiết giao dịch đối với các bị can.

Kết quả xác định được bị can Trần Công Thiện (cựu tổng giám đốc Công ty Tân Thuận ) cùng đứng tên nhà đất tại hẻm đường Nguyễn Kiệm , phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Bị can Nguyễn Văn Minh (cựu chủ tịch HĐTV Công ty Tân Thuận) cùng đứng tên nhà đất tại phường Tân Quý, quận Tân Phú; đất tại huyện Bình Chánh; hai căn nhà tại phường 5, quận 5; một căn ở quận 6 và một ở quận 9, TP.HCM.



CQĐT đã kê biên các tài sản trên của hai bị can. Ngoài ra, CQĐT cũng kê biên nhà đất của bị can Nguyễn Thị Ngọc Bích (cựu kế toán trưởng), Trần Tấn Hải (cựu phó tổng giám đốc Công ty Tân Thuận) cùng tại quận 7.



Đồng thời, CQĐT phong tỏa tài khoản ngân hàng của bị can Bích, bị can Minh.





Đối với các bị can Tất Thành Cang , Phạm Văn Thông (cựu phó chánh Văn phòng Thành ủy), Huỳnh Phước Long (cựu trưởng phòng Quản lý đầu tư kinh doanh vốn, Văn phòng Thành ủy), Phan Thanh Tân (cựu phó chánh Văn phòng Thành ủy), ngày 29-6-2021, CQĐT đã có các văn bản gửi Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM kiểm tra, cung cấp thông tin liên quan đến việc đăng ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả trả lời.

Về xác định thiệt hại trong vụ án, ngoài thiệt hại tại thời điểm các bị can thực hiện hành vi, CQĐT đã có yêu cầu định giá tài sản gửi Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp thành phố để định giá tại các thời điểm ký hợp đồng chuyển nhượng một phần khu dự án khu dân cư ven sông tháng 11-2017, thời điểm hủy hợp đồng chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại Khu dân cư Phước Kiển vào tháng 5-2018, thời điểm khởi tố vụ án vào tháng 12-2019. Đến nay chưa có kết luận định giá để làm cơ sở xác định thiệt hại tại các thời điểm này.



Việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án, ngày 19-7-2021, Sở Xây dựng TP đã có công văn xác định:

Đối với phần diện tích 11.967,4 m2/ 21.894,1 m2 tại dự án Khu dân cư Ven sông đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã được Công ty Tân Thuận chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai: Việc chuyển nhượng dự án Khu dân cư Ven sông là có căn cứ theo Quyết định 6171 ngày 23-11-2017 UBND TP, Sở Xây dựng đề nghị CQĐT xác định lại giá cho phù hợp để bên chuyển nhượng (Công ty Quốc Cường) chỉ trả bổ sung cho đủ, đảm bảo không gây thất thoát.



Do dịch bệnh COVID-19 phức tạp nên CQĐT chưa làm rõ được nội dung này. Hiện nay Khối A, Khu IV thuộc Khu dân cư Ven sông đã được Công ty Quốc Cường Gia Lai đầu tư xây dựng hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng nên việc thu hồi dự án sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và làm mất an ninh trật tự khu vực.



Về phần diện tích còn lại có tiếp tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Tân Thuận không và có tiếp tục cho phép cấp chuyển giấy cho Công ty Quốc Cường không, CQĐT cho biết nội dung này chưa được cơ quan có thẩm quyền (Sở Tài nguyên và Mội trường TP.HCM, UBND quận 7) có ý kiến.