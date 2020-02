Chuyện của cô dâu trở về từ ‘miền đất hứa’

194 là số vụ án ly hôn có yếu tố nước ngoài mà TAND tỉnh Hậu Giang thụ lý trong năm 2019 (tòa đã giải quyết 159 vụ). Năm 2018, số vụ tòa thụ lý là 103 vụ. So với năm 2018, năm 2019 tăng 91 vụ. Ông Huỳnh Duy Khanh, Chánh Văn phòng TAND tỉnh Hậu Giang, cho biết do phải thực hiện thủ tục ủy thác tư pháp nên số vụ đã giải quyết có hạn chế so với án ly hôn trong nước.