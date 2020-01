Chuyển hồ sơ vụ vợ chồng bị cấm xuất cảnh lên tòa TP.HCM

Theo QĐ của TAND quận 8, lý do chuyển hồ sơ lên cấp trên là do người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án hiện đang định cư ở nước ngoài. Theo khoản 3 điều 35 và điểm c khoản 1 Điều 37 của BLTTDS 2015 thì vụ án này thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND TP.HCM.



Ông Bông và bà Thu khốn đốn vì không thể xuất cảnh đi thăm con. Ảnh: MV

Trước đó vợ chồng ông Bông nhận được QĐ áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời về việc cấm xuất cảnh đối với người có nghĩa vụ của tòa quận 8 do Chi cục thi hành án cùng cấp dán trước cửa.

Vợ chồng ông Bông khiếu nại yêu cầu hủy bỏ QĐ vì cho rằng trái luật và vì QĐ này mà ông bà không thể đi Mỹ thăm con đang du học. Hậu qủa là tiền mua vé máy bay (đã bị hủy) và các chi chi khác, ông bà phải chịu thiệt.

Như PLO đã phản ánh, tại đơn yêu cầu cấm xuất cảnh vào tháng 5-2019 phía nguyên đơn cho rằng ý định của ông bà là sang Mỹ để định cư lâu dài gây cản trở đến quá trình giải quyết vụ kiện.

Nhưng vợ chồng ông Bông chứng minh việc mình chỉ đi thăm con thông qua hai Visa mà Lãnh sự quán Hoa kỳ tại TP.HCM đã cấp nêu rõ Thị thực loại B1/B2 (từ ngày 27-3-2019 đến ngày 21-3-2020) là dành cho những người đến Mỹ tạm thời để du lịch hoặc điều trị y tế.

Đây là loại Visa ngắn hạn chỉ có thời hạn 1 năm, không thể dùng để định cư. Các thông tin về xuất cảnh của hai người cũng ghi nhận trước đó vợ chồng ông Bông đã nhiều lần xuất cảnh đi Mỹ, nhưng chỉ ngắn hạn và chỉ với mục đích du lịch.

Ngoài ra vào ngày 24-5-2019 tại văn phòng công chứng quận 8, vợ chồng ông Bông đã làm văn bản ủy quyền cho người đại diện toàn quyền thay mặt mình giải quyết vụ kiện. Cạnh đó nếu cần đảm bảo cho việc thi hành án thì ông bà có hai căn nhà cùng ở quận 8, tòa có thể áp dụng biện pháp kê biên tài sản vì đây là vụ kiện liên quan đến tài sản.

Do đó việc tòa án áp dụng biện pháp cấm xuất cảnh là chưa phù hợp mà có thể kê biên tài sản, việc ông bà đi Mỹ thăm con không gây cản trở toà án trong việc giải quyết vụ án.

Trước đó đại diện TAND quận 8 rằng việc vợ chồng ông Bông uỷ quyền cho người đại diện là sau này. Vì vậy để gỡ bỏ việc cấm xuất cảnh thì đương sự phải có yêu cầu gửi cho toà án để được xem xét và giải quyết. Về việc tại sao tòa không áp dụng biện pháp kê biên tài sản thay cho cấm xuất cảnh, thì phải do đương sự yêu cầu, chứ tòa không tự ý kê biên…