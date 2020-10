Chuyển nhiều hộ khẩu, xác nhận độc thân ở đâu?

Sơ kết quy trình liên thông “3 trong 1” Ông Đặng Thanh Bình, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 (TP.HCM), nêu những khó khăn về quy trình liên thông “3 trong 1” trong lĩnh vực hộ tịch (khai sinh, hộ khẩu, bảo hiểm). Cụ thể là quyết định của UBND TP về quy trình liên thông thủ tục hành chính gồm đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới sáu tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú trên địa bàn TP. Trưởng phòng Hộ tịch - Quốc tịch Sở Tư pháp Nguyễn Triều Lưu cho hay thực tế tỉ lệ người đăng ký thực hiện liên thông các nhóm thủ tục này còn thấp do người dân không có nhu cầu (ví dụ: đối với thủ tục liên thông khai sinh). Về bảo hiểm y tế, hộ khẩu, nhu cầu người dân chỉ cần làm khai sinh hoặc bảo hiểm, còn hộ khẩu người dân tự đi làm; khó khăn nhập khẩu do hộ khẩu người dân tự đi làm. Thời gian giao trả hồ sơ giữa công an quận và UBND phường đôi khi còn trễ... Từ đó kiến nghị TP sơ kết đánh giá quy trình liên thông thủ tục trên. Hiện nay với hai nhóm thủ tục liên thông nêu trên gồm đăng ký khai sinh - thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới sáu tuổi và đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú trên địa bàn TP chỉ thực hiện khi có yêu cầu. Hai thủ tục hành chính liên thông này chỉ giải quyết khi có đủ điều kiện là người dân có yêu cầu và họ đủ điều kiện để áp dụng yêu cầu đó. Khi người dân không yêu cầu thì không làm thủ tục này hoặc là người dân yêu cầu mà không đủ điều kiện áp dụng quy trình liên thông thì cũng không làm được. Ví dụ, người dân chỉ đủ điều kiện đăng ký khai sinh cho trẻ chứ không đăng ký thường trú được vì cha mẹ trẻ được sinh ra không có hộ khẩu thường trú ở TP.HCM thì không áp dụng quy trình này được. Hiện nay, sau khi Sở kiểm tra hằng năm để nắm các vấn đề liên quan đến thủ tục này thì nhận thấy ở một vài địa phương thì liên thông cũng có trục trặc do tổ chức thực hiện giữa các cơ quan với nhau. Ví dụ việc chuyển thông tin trực tuyến giữa UBND phường và cơ quan bảo hiểm xã hội nên không phải chuyển hồ sơ giấy nữa. Thế nhưng, việc liên thông đối với công an quận thì phải chuyển bằng hồ sơ giấy và trả kết quả cũng bằng hồ sơ giấy nên đôi khi còn bị chậm trễ, không đảm bảo thời gian. Qua kiểm tra thì có trao đổi, các cơ quan nhắc nhở lẫn nhau để liên thông có hiệu quả, đảm bảo thời gian theo quy định.