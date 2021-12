Ngày 21-12, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phùng Thị Thắng (sinh năm 1995) 19 năm tù về tội cướp tài sản.

Thắng được nhiều người biết đến khi từng tham gia một số chương trình truyền hình, giải trí rồi gây vụ cướp 2,2 tỉ tại ngân hàng Techcombank.



Tại tòa, nữ bị cáo khai chuẩn bị trước một tháng mới thực hiện vụ cướp. Lý giải hành vi của mình, Thắng cho rằng mình làm theo "giấc mơ" và nhằm xác thực lại giấc mơ.



Việc chế tạo trái nổ , nữ bị cáo 26 tuổi khai mình chỉ lên mạng xem hình dạng trái nổ chứ không xem cách tạo ra nó. Những trái nổ bị cáo mang đi cướp ngân hàng là nhằm đe dọa chứ không mong muốn gây thương tích cho ai.



Bị cáo Thắng tại toà. Ảnh: H.YẾN

Lúc thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo Thắng cho rằng mọi việc diễn ra thuận lợi, các nhân viên ngân hàng nghe theo lời bị cáo. Nữ bị cáo khai mình không định lượng số tiền cướp và chỉ nói nhân viên ngân hàng bỏ vào ba lô.





“Bị cáo biết hành vi của mình đã phạm vào tội cướp tài sản nên không có ý kiến gì. Bản thân bị cáo dám làm dám chịu. Trước khi đi cướp, bị cáo đã tìm hiểu kỹ mức hình phạt có thể đối diện. Bị cáo biết trước được tương lai, chỉ làm theo "giấc mơ” - bị cáo Thắng khai.

Tại cơ quan điều tra, Thắng khai động cơ đi cướp là do nợ nần nhưng tại toà thì khai do giấc mơ. Lý giải về lời khai tại cơ quan điều tra, bị cáo cho rằng mình mong muốn vụ án nhanh chóng kết thúc còn nếu khai làm do "giấc mơ" thì sẽ bị đưa đi giám định tâm thần.



Về quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Thắng tạo ra nhiều động tác cho camera thấy và được bị cáo giải thích muốn vào tù và tạo ra sự việc ấn tượng.



Đồng thời, nữ bị cáo khẳng định mình làm nhiều ngành nghề, đủ khả năng tài chính để trả nợ nên không có việc đi cướp vì nợ. Cạnh đó, Thắng khẳng định mình biết việc mình làm và không có vấn đề về tâm thần.

VKS cáo buộc Thắng đã thực hiện việc cướp và đề nghị mức án 18-20 năm tù. Luật sư của bị cáo cho rằng quá trình điều tra chưa thực hiện việc thực nghiệm lại hiện trường để xác định có thực sự Thắng làm các nhân viên ngân hàng hoảng sợ hay không. Luật sư cũng nói Thắng đi cướp nhưng không quan trọng cướp được bao nhiêu và hậu quả vụ án hiện không có…





Trong lúc toà nghị án, nữ bị cáo gây chú ý với việc hát suốt. Trước đó, nói lời sau cùng Thắng xin lỗi bị hại và xin lỗi đã gây cú sốc tới tất cả mọi người. Bị cáo nói “ dám làm dám chịu và chấp nhận mức hình phạt”.

Bản án ghi nhận trưa 10-10-2020, Thắng mang túi xách đi bộ vào Ngân hàng Techcombank. Lúc này, nhân viên bảo vệ hỏi “hết giờ làm việc chị đi đâu” thì Thắng trả lời “đi vào lấy đồ”.



Khi đến quầy số 1, nghe với nhân viên thông báo “hết giờ làm việc”, Thắng cầm túi xách đặt lên quầy, mở túi xách để hở các bình gas, dây diện, đèn led và đặt túi màu đen trên ghế trước quầy, mở cửa kính yêu cầu bảo vệ vào trong.

Thắng cầm túi xách nói to “đây là bom, tất cá giơ tay lên, bước ra giữa”. Sau đó, Thắng ném phong bì màu trắng xuống sàn nói “trong vòng 48 giờ, tổng giám đốc phải phản hồi”. Sau đó, Thắng lấy chai xăng trong ba lô, vẩy xăng về phía các nhân viên, cầm bình khò lửa bật lửa hướng lên trần nhà đe dọa, rồi lấy túi xách chứa trái nổ lớn đặt xuống nền gạch.



Tiếp, Thắng lấy trái nổ nhỏ đặt lên quầy giao dịch và yêu cầu bỏ tiền đầy ba lô được 2,2 tỉ. Đáng chú ý, khi thấy tiền đầy ba lô, Thắng nói “không cần thiết phải bỏ nhiều tiền vậy đâu” và yêu cầu nhân viên kéo khóa ba lô lại.





Thắng đi taxi đến trung tâm thương mại Aeon Mail - Tân Phú, vào nhà vệ sinh thay quần áo, cởi bỏ tóc giả màu tím và mặc đầm màu hồng, mang dép và đeo khẩu trang, đội nón mảu đen dạng tai bèo… lấy 5 triệu đi mua sắm. Khi Thắng xuống tầng trệt, đến quầy bán vàng PNJ dự định mua nhẫn kim cương thì bị bắt.