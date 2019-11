Cơ quan điều tra quy gỗ ra gạo là sai

Không khởi tố bị can vì chưa đủ 15 tấn gạo Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, năm 2010, tỉnh Kon Tum phê duyệt hồ sơ thiết kế khai thác tận dụng gỗ trên đất lâm nghiệp chuyển sang làm đường giao thông đoạn đi qua tiểu khu 95 (huyện Đăk Glei). Công ty TNHH MTV Đoàn Kết khai thác tận dụng số gỗ này. Tháng 4-2012, ông Trần Văn Tám, Hạt phó Hạt Kiểm lâm KBTTN Ngọc Linh và ông Nguyễn Xuân Nghĩa (cán bộ kỹ thuật) phát hiện tại tiểu khu 95 có nhiều cây gỗ tròn bị chặt. Sau đó hai ông và ông Phạm Hồng Kỳ (thanh tra pháp chế) kiểm tra, làm rõ. Qua kiểm tra đã phát hiện 74 cây gỗ (khối lượng hơn 245 m3) bị chặt trái phép. Nhưng đến tháng 9-2013, Hạt Kiểm lâm KBTTN Ngọc Linh mới lập biên bản và cùng cơ quan tố tụng huyện khám nghiệm hiện trường và xác định được số gỗ khai thác trái phép chỉ còn 43 gốc (khối lượng hơn 128 m3). Từ đó Hạt Kiểm lâm KBTTN Ngọc Linh đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng. Tháng 9-2014, cơ quan chức năng xác minh lại thì lúc này số gỗ lại giảm xuống chỉ còn 23 cây (khối lượng 83 m3). Trong đó gỗ còn lại hiện trường là hơn 33 m3, số gỗ đã vận chuyển ra khỏi hiện trường là hơn 50 m3. Công an huyện Đăk Glei khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng theo định giá hơn 50 m3 gỗ tròn là gỗ vật chứng bị mất tại thời điểm tháng 4-2012 tương đương hơn 14 tấn gạo, nên không khởi tố bị can với hai ông Tám và Kỳ. Theo công an, hậu quả thiệt hại phải đủ 15 tấn gạo trở lên mới đủ định lượng để truy cứu hình sự. Tháng 5-2015, CQĐT tạm đình chỉ điều tra vụ án vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và đình chỉ điều tra vụ án thiếu trách nhiệm... Hướng dẫn cho BLHS 1985 Việc quy đổi giá trị tài sản sang gạo là theo quy định tại Chỉ thị 01 năm 1987 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao và Thông tư liên ngành 01 năm 1992 (Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính - TAND Tối cao - VKSND Tối cao) trong giai đoạn BLHS năm 1985 có hiệu lực. Vụ việc này xảy ra năm 2012 thì bắt buộc việc định giá phải tuân theo Nghị định 26/2005 của Chính phủ (về định giá tài sản trong tố tụng hình sự). Nghị định này không có quy định nào quy đổi giá trị tài sản tương đương với khối lượng gạo.