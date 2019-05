Cơn ghen bốc lửa bèn tạt xăng thiêu sống chồng hờ

Ngày 16-5, TAND TP.HCM đã mở phiên xử sơ thẩm và tuyên phạt Cần Thị Xuân Dung (SN 1969, ngụ quận Bình Thạnh) tù chung thân về tội giết người.

HĐXX nhận định việc truy tố của VKS là có căn cứ. Với hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ, ảnh hưởng tới trật tự, an toàn xã hội, toà thấy cần xử mức án nghiêm hơn mức đề nghị của VKS (Viện đề nghị từ 18 đến 20 năm tù).



Bà Dung lúc toà nghị án.

Nạn nhân của vụ án là ông LBC, người chung sống như vợ chồng với bị cáo Dung từ năm 2003, không có con chung, cùng trọ tại phường 24, quận Bình Thạnh. Từ năm 2016, bà Dung và ông C. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do bà phát hiện ông C. có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ khác tên H. ở Bình Dương.



Trưa 27-7-2018, vì ghen tuông, bà Dung và ông C cãi nhau qua điện thoại. Về nhà trọ, cả hai tiếp tục cãi nhau. Sau đó, Dung đã lấy can xăng có sẵn trong nhà cầm trên tay mở nắp và tiến tới ông C hất từ dưới lên trên xéo về hướng chồng. Cùng lúc này, ông C phản ứng lại làm rơi can xăng văng dính người và quần áo ông. Khi can xăng văng ra ngoài cửa, bà Dung bước ra nhặt và bất ngờ châm lửa chỗ vạt áo dính xăng của chồng. Ngọn lửa bùng phát khiến ông C vừa la vừa chạy ra khỏi nhà, được mọi người dập lửa đưa vào bệnh viện cấp cứu. Do bị bỏng nặng nên đến sáng hôm sau ông đã không qua khỏi.

Sau khi gây án, bà Dung về nhà mẹ ruột gần đó rồi đến công an đầu thú. Tại CQĐT, bà Dung thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Và tại tòa hôm nay, bà Dung cho rằng ông C. có người phụ nữ khác và thường xuyên đánh đập bà. Ngày xảy ra vụ án, do ông C. đánh đập nên tinh thần bà bị kích động mới có hành vi trái pháp luật. Bà Dung cũng mong HĐXX xem xét giảm nhẹ phần hìnhh phạt vì có nhân thân, thành khẩn khai báo...