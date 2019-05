Công an bắt giữ người sao lời khai của họ 'cất' đi đâu?

Vừa là nghi can, lại vừa là nhân chứng? Trong phần nhận định của mình, HĐXX phúc thẩm cho rằng vụ án đã có sự vi phạm nghiêm trọng tố tụng khi bỏ ngoài hồ sơ lời khai của nhân chứng rất quan trọng trong vụ án là ông Nguyễn Danh Hồng. Đặc biệt, tòa khẳng định việc khai báo ban đầu của các nhân chứng là không khách quan, không đúng với diễn biến thực tế, mâu thuẫn với nhau và với chính bị cáo. Trong số này, bản thân Đào Văn Ý là nghi can trong một vụ ma túy khác. CQĐT sau đó xác định không rõ Ý đang ở đâu, thế nhưng người này lại có mặt tại địa phương để làm chứng trong vụ án của Nguyễn Thị Hồng HĐXX cũng cho rằng cần làm rõ việc Hồng nhận 300.000 đồng của Ý do người này dúi vào người chứ không phải tự nguyện; làm rõ chi tiết liên quan đến hệ thống camera của quán karaoke để làm sáng tỏ vụ án,…