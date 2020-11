Công an lý giải vụ bị đánh 46% nhưng chưa khởi tố bị can

Theo ông Nguyễn Văn Châu (sinh năm 1968, huyện Củ Chi, TP.HCM), chiều 21-4, bà Trần Kim Ngọc (sống chung với ông như vợ chồng) đứng trước nhà ông Huỳnh Văn Thanh để hỏi ông này có thấy ai đốt mía nhà mình không.



Sau đó, ông Thanh cùng bốn người trong gia đình bất ngờ dùng hung khí đuổi đánh vợ chồng ông khiến ông bị thương tật 46%. Ông Châu có đơn đề nghị xử lý hành vi của ông Thanh và bốn người gồm anh, em và con ông này.

Ông Châu cho rằng đã bị những người này đánh dã man nhằm tước đoạt tính mạng của ông. Các vết thương vẫn đang điều trị, đau nhức, chân ông phải phẫu thuật không thể đi lại được. Thế nhưng đã hơn sáu tháng trôi qua, cơ quan điều tra (CQĐT) vẫn không khởi tố vụ án.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Công an huyện Củ Chi cho biết ngày 24-7, CQĐT đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích. Cùng ngày, CQĐT đã ra thông báo kết quả giải quyết tin tố giác và giao trực tiếp cho ông Châu. (Tuy nhiên, ông Châu khẳng định chưa nhận được thông báo này. Sau khi PV liên hệ, CQĐT đã giao thông báo này cho ông Châu).



Ông Châu phải dùng nạng để đi lại. Ảnh: YC

CQĐT chưa khởi tố bị can vì đang điều tra xem người nào, cầm vật gì gây thương tích cho ông Châu. Theo giám định, ông Châu bị thương tật 46% nhưng không xác định cụ thể từng thương tích. Vì vậy, ngày 24-8, công an huyện đã có văn bản gửi Trung tâm Pháp y Sở Y tế TP.HCM đề nghị làm rõ tỉ lệ tổn thương đối với từng thương tích của ông Châu nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.

VKSND huyện cho rằng chưa khởi tố bị can vì vụ án phức tạp, nhiều người tham gia, xảy ra khi trời tối, hiện trường không có camera, chủ yếu dựa vào lời khai của những người liên quan, của bị hại, trong khi lời khai của những người này lại mâu thuẫn. Người bị ông Châu tố cáo không thừa nhận, dẫn đến khó khăn trong việc xác định người nào, dùng hung khí gì để gây ra thương tích cho ông Châu.

Ông Châu phản ánh ngay khi sự việc xảy ra, CQĐT đã có mặt tại hiện trường nhưng không thu giữ hung khí như rựa, phảng cắt cỏ, cây gỗ vuông... Việc này công an huyện cho biết đã thu giữ một số vật (hai xẻng, một chiếc dép lào) theo biên bản thu giữ do công an xã lập. Đối với các vật khác, CQĐT sẽ xác minh, xử lý theo quy định.

Đặc biệt, ông Châu cho rằng khi té đã bị ông Thanh dùng xẻng đập vào đầu nhằm tước đoạt tính mạng nên đây là hành vi giết người, phải chuyển hồ sơ cho CQĐT cấp TP.

Công an huyện cho rằng CQĐT khởi tố vụ án cố ý gây thương tích là đã căn cứ vào tỉ lệ thương tích trên kết luận giám định pháp y, lời khai nhân chứng, các chứng cứ khác có trong hồ sơ và sự phê chuẩn của VKS.

VKSND huyện thì cho rằng CQĐT khởi tố vụ án cố ý gây thương tích là có cơ sở vì chưa xác định được người gây ra thương tích, chưa xác định được động cơ, mục đích là nhằm tước đoạt tính mạng của ông Châu. Kết luận giám định cho thấy có vết thương phần mềm ở đỉnh đầu nhưng thương tích ở tay chân là chủ yếu và nặng hơn.

Về việc ông Châu cho rằng ông Thanh dùng xẻng đập vào đầu gây vết thương trí mạng, khâu bảy mũi, VKSND huyện cho rằng theo biên bản ghi lời khai khi làm việc với CQĐT, ông Châu chưa trình bày. Đây mới chỉ là lời khai một phía của ông Châu, VKS sẽ yêu cầu CQĐT tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngoài ra, ông Huỳnh Văn Dũng (nhà kế bên ông Thanh) phản ánh quá trình xô xát, ông Dũng vào can ngăn thì bị ông Thanh và em trai đập phá cột nhà. Ông Dũng đã có đơn đề nghị xử lý nhưng chưa được giải quyết.

Về việc này, công an huyện cho biết theo định giá, tài sản bị hủy hoại là 12 tấm gạch men trị giá hơn 300.000 đồng (dưới 2 triệu đồng) nên chưa đủ cơ sở xử lý hình sự. CQĐT đang lập hồ sơ để xử phạt hành chính.