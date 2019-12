Công an nói có tội, VKS chạy vòng quanh

Liên quan đến trách nhiệm của ông Hồ Văn Năm Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày 23-8 tại kỳ họp thứ 38 đã đề cập đến vụ án này và trách nhiệm của VKSND tỉnh Đồng Nai cũng như ông Hồ Văn Năm (khi đó là viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai) có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động tố tụng. Kết luận nêu ban đầu vụ án không khởi tố nhưng bà Nhân nhiều lần làm đơn khiếu nại và Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai đã giao Ban Nội chính chủ trì họp với các ngành nội chính tỉnh để xử lý vụ việc. Các bên thống nhất hủy quyết định không khởi tố vụ án đã ban hành trước đó và giao cho công an tỉnh tiếp tục điều tra. Cơ quan CSĐT công an tỉnh nhận thấy có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản nên đã năm lần gửi văn bản thống nhất khởi tố vụ án, khởi tố bị can đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng đều bị VKSND tỉnh bác bỏ.