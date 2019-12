Công an Tây Ninh bác khiếu nại của gia đình bà mót mì chết

Mới đây, gia đình bà Nguyễn Thị Bích (SN 1968, ngụ xã Tân Hội, huyện Tân Châu, Tây Ninh) đã nhận được quyết định giải quyết khiếu nại của công an tỉnh Tây Ninh.

Bà Bích chính là người thu gom mì mót, đã ngã ngửa và chết khi làm việc với đoàn kiểm tra liên ngành của xã Tân Hội, huyện Tân Châu mà PLO từng nhiều lần phản ánh.



Quyết định giải quyết khiếu nại của Công an tỉnh Tây Ninh.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, ngày 15-8, tổ kiểm tra và xử lý các điểm thu mua củ mì trên địa bàn xã Tân Hội đến nhà bà Bích để kiểm tra. Trong lúc tổ kiểm tra đang lập biên bản, bất ngờ bà Bích ngã xuống nền xi măng, đầu bị chảy máu, bất tỉnh và tử vong. Chồng bà Bích và con gái bà Bích cho rằng bà Bích bị Hồ Minh Trung (công an viên xã Tân Hội, thành viên tổ kiểm tra) dùng tay xô bà Bích té ngã, tử vong. Riêng tổ kiểm tra không thấy ai xô bà Bích. Ông Hồ Minh Trung khai không xô bà Bích té ngã.

Xác minh theo yêu cầu của ông Châu Văn Tài (chồng bà Bích) về bốn người biết sự việc, qua làm việc, những người này trình bày có đi ngang qua nhà ông Tài và nhìn thấy có đoàn kiểm tra đang làm việc, không nhìn thấy được diễn biến làm việc của đoàn. Bà Nguyễn Thị Phụng (ngụ giáp ranh nhà ông Tài) khai khi nghe thấy tiếng đứa nhỏ khóc và kêu "mẹ ơi" nên chạy qua thì thấy bà Bích nằm trên nền xi măng.

Về đối chất giữa ông Tài và ông Hồ Minh Trung, giữa Châu Minh Thư (con gái bà Bích), lời khai của Hồ Minh Trung: Khi nghe la, Trung đang đứng ở cặp đường trước nhà bà Bích. Ngay sau đó, ông Tài cầm rựa đuổi đánh nên bỏ đi. Giám định quần áo, đồ vật trên người bà Bích không phát hiện dấu vết người khác để lại.

Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tiến hành điều tra toàn diện và phối hợp với Công an huyện Tân Châu, các ngành pháp y của tỉnh, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), Viện Pháp y quân đội, Viện Pháp y quốc gia tiến hành giám định nhiều lần, dẫn đến kết luận chung bà Bích chết do chảy máu lớn khoang dưới đáy não do bệnh lý bệnh xơ mỡ động mạch nuôi não (vùng đa giác Willis) mức độ nặng. Đồng thời, đã nhiều lần đánh giá hiện trường có sự chứng kiến của Trung tâm Pháp y tỉnh Tây Ninh, VKSND tỉnh, TAND tỉnh. Đến nay, không có dấu hiệu tội phạm xảy ra trong vụ việc này.

Vì vậy, Công an tỉnh Tây Ninh cho rằng quyết định đình chỉ điều tra ngày 15-12-2019 do Thượng tá Lê Quốc Hưng (Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh) ký là có căn cứ và đúng pháp luật nên bác khiếu nại của gia đình bà Bích.