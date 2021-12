Công an TP.HCM có thể rút vụ án để điều tra Theo ThS Trần Thanh Thảo, căn cứ điểm b khoản 5 Điều 163 BLTTHS và điểm c khoản 2 Điều 268 BLTTHS thì CQĐT Công an TP.HCM có thể trực tiếp điều tra khi xác định vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, khó đánh giá, thống nhất về tính chất vụ án nếu xét thấy cần thiết. Nếu xác định hành vi của bị can có dấu hiệu của tội giết người thì thẩm quyền điều tra sẽ thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM.