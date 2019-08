Công an và VKS bất đồng quan điểm, vụ án bị tắc

Tránh xe máy rẽ trái và gây tai nạn Như PLO đã thông tin, ngày 5-3-2018, xe khách 29 chỗ biển số TP.HCM chạy trên đường Võ Văn Kiệt hướng từ huyện Bình Chánh đi quận 1, TP.HCM. Khi đến giao lộ với đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5, TP.HCM), xe khách bẻ lái tránh một xe máy đang rẽ trái sang đường. Chiếc xe khách sau đó theo đà lao tới tông trúng một xe máy biển số 59U1-145.84. Chưa dừng lại, xe khách này tiếp tục lao tới, băng qua dải phân cách, cuốn xe máy biển số 51M1-8729 (xe chở nạn nhân, đang dừng đèn đỏ) vào gầm và cán nát phương tiện này. Vụ tai nạn khiến ba người bị thương, một người tử vong là bà Lê Thị Bông (sinh năm 1956, Tiền Giang). Vụ việc có camera ghi lại. Ngày 4-6-2018, Công an quận 5 ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Hơn nửa năm sau, CQĐT Công an quận 5 ra thông báo tạm đình chỉ điều tra vụ án với lý do đã hết thời hạn điều tra vụ án nhưng chưa xác định được bị can.