Công an và VKS bất đồng quan điểm, vụ án bị tắt

Ngày 1-8, trao đổi với PLO, Công an quận 5, TP.HCM cho biết vụ án vẫn đang tạm đình chỉ, lý do chưa xác định được bị can vì chưa thống nhất được quan điểm xử lý.

Trước đó, CQĐT Công an quận 5 đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố tài xế điều khiển xe mô tô (rẽ trái sang đường) là ông Cao Trường Sơn về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tuy nhiên, VKSND quận 5 không phê chuẩn vì cho rằng phải khởi tố tài xế lái xe ô tô và tài xế lái xe mô tô chở nạn nhân.

Cũng theo Công an quận 5, vụ án này, CQĐT, VKS và tòa án quận đã họp liên ngành nhiều lần nhưng không thống nhất được quan điểm nên CQĐT quận 5 đang xin ý kiến của CQĐT cấp trên về hướng xử lý.

Trao đổi với PV, kiểm sát viên đang thụ lý vụ án cho biết đang củng cố thêm chứng cứ để xem xét phục hồi điều tra vụ án.



Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: H.TÂM

Trước đó, ngày 12-6 trả lời PLO, VKSND quận 5 cho biết vụ án tạm đình chỉ vì chưa chứng minh được hành vi của các đối tượng. Do hết thời hạn điều tra, vụ án phải tạm đình chỉ. Hiện tại, quá trình củng cố chứng cứ đã xác định được trách nhiệm hình sự của các đối tượng. Do vậy, vụ án được chuyển lại cho CQĐT tiếp tục phục hồi điều tra để xử lý vụ án theo quy định.