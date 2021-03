Công lý đã đến với anh Bùi Minh Lý

Vụ án “Cướp giữa đàng, bị quàng vào cổ” Tối 19-1-2014, chị Nguyễn Thị Tâm ở phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM bị giật sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền rớt xuống chân chị Tâm. Kẻ cướp bị truy đuổi đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thì những người truy đuổi thấy được anh Lý. Anh Lý bị ép xe, bị xông vào đánh, rồi bị khống chế và đưa về. Chồng chị Tâm gọi tổ trưởng dân phố và công an đến làm việc. Anh Lý kêu oan từ đầu rằng mình đang từ quê Cần Giuộc, Long An lên Sài Gòn đón vợ về nhà. Ai giật của ai cái gì anh không biết. Tuy nhiên, lời kêu oan của anh Lý không được xem xét; anh bị bắt tạm giam hơn 28 tháng. Tháng 7-2015, TAND quận Bình Thạnh đã kết án anh ba năm tù về tội cướp giật tài sản. Tháng 9-2015, TAND TP.HCM xử phúc thẩm vụ án. Tại tòa, VKSND TP.HCM và TAND TP.HCM cùng nhận định: Tòa sơ thẩm tuyên bị cáo có tội chỉ căn cứ vào các chứng cứ gián tiếp, chưa khách quan. Cơ quan điều tra không cho bị hại và nhân chứng làm thủ tục nhận dạng Lý để xem có phải là người thanh niên đã giật dây chuyền hay không… Lời khai của bị hại và nhân chứng có rất nhiều mâu thuẫn nên chưa đủ cơ sở chứng minh. Tòa sơ thẩm kết án mang tính quy chụp, vi phạm tố tụng nghiêm trọng… Từ đó, tòa tuyên hủy án. Đến tháng 7-2018, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh đã đình chỉ điều tra, xác định anh Lý bị oan.