Công ty Nhật Cường và những phi vụ buôn lậu

Ông Nguyễn Đức Chung và vụ án Nhật Cường Cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và vợ là bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa được xác định là những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường. Để nắm được thông tin điều tra vụ án, ông Chung liên hệ và đề nghị Phạm Quang Dũng cung cấp tài liệu. Trong khoảng thời gian từ tháng 7-2019 đến tháng 6-2020, thực hiện đề nghị của ông Chung, Phạm Quang Dũng đã năm lần chiếm đoạt chín tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ mật liên quan đến vụ án Nhật Cường. Trong đó, ông Dũng chuyển cho ông Chung hai lần, gồm sáu tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ mật. Đối với Nguyễn Hoàng Trung và Nguyễn Anh Ngọc, hai bị cáo này tham gia in, chỉnh sửa ba tài liệu mật cho ông Chung. Giữa tháng 12-2020, ông Nguyễn Đức Chung đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt năm năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Cùng tội danh, bị cáo Phạm Quang Dũng (cựu cán bộ Cục Cảnh sát kinh tế - C03, Bộ Công an) bị tuyên bốn năm sáu tháng tù, Nguyễn Hoàng Trung (cựu cán bộ công an biệt phái, chuyên viên) 24 tháng tù và Nguyễn Anh Ngọc (cựu cán bộ công an biệt phái, phó trưởng Phòng thư ký biên tập - UBND TP Hà Nội) 18 tháng tù.