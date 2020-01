Cuối năm, bị cáo ra tòa khóc tu tu...

Ngày 20-1, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Phạm Minh Tiến (24 tuổi), tuyên y án sơ thẩm, phạt bị cáo sáu tháng tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.



Bị cáo Tiến khóc khi nghe tòa tuyên án ngày 20-1. Ảnh: NHẪN NAM

Theo tòa, hồ sơ vụ án thể hiện bị cáo nhìn nhận hành vi phạm tội và đã bồi thường thiệt hại. Tòa xác định bị hại trong vụ án này là công ty kinh doanh về taxi chứ không phải ông Phúc (tài xế của hãng taxi).

Tòa cho rằng hành vi của bị cáo gây rối loạn tại bệnh viện, gây hình ảnh kém văn minh của đơn vị cung cấp dịch vụ. Dù bị hại xin giảm án cho bị cáo nhưng mức hình phạt đã tuyên là không nhẹ nên cần giữ nguyên nhằm răn đe và giáo dục chung.

Trước đó, khi nói lời sau cùng, bị cáo Tiến mong tòa cho bị cáo được hưởng án treo để sớm làm lại cuộc đời. Nói xong bị cáo khóc tu tu. Khi tòa vào nghị án, bị cáo ngồi khóc mãi không ngừng dù có luật sư ra động viên, an ủi. Tới khi nghe tòa tuyên án, bị cáo lại càng khóc to hơn thành tiếng khiến nhiều người ái ngại…

Theo hồ sơ, khoảng 10 giờ ngày 16-3-2019, Lâm Văn Thanh Quang là nhân viên điều hành của hãng taxi K. đã điều tài xế Phạm Minh Tiến lái taxi của hãng này đến sảnh B của Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long để rước khách. Khi đến nơi, Tiến gặp Lương Hoàng Phúc là tài xế của hãng taxi M. đang đậu tại đây và cản trở lưu thông khiến Tiến không chạy xe vào được. Do đó, hai bên xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát.

Lúc này, bảo vệ bệnh viện thấy sự việc nên cùng với Quang đi đến can ngăn. Trong lúc giằng co, Phúc đẩy cửa xe taxi ra trúng vào người bảo vệ bệnh viện khiến anh này bị choáng nên bỏ đi, hai bên xảy ra xô xát… Do không đánh được Phúc nên Tiến dùng gậy ba khúc bằng kim loại đập vào kính chắn gió của xe Phúc làm bể kính… Vụ việc được báo cho công an phường gần đó. Theo định giá, tài sản Tiến làm hư hỏng gần 7,5 triệu.

Đối với hành vi đánh nhau gây thương tích của các bên do mọi người đã thỏa thuận bồi thường xong và từ chối giám định thương tích, không yêu cầu xử lý hình sự nên công an đã ra quyết định không khởi tố hình sự về hành vi này.