Cựu bí thư chi bộ lãnh 20 năm tù vì giao thuê ma túy

Ngày 18-3, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Xồng Bá Chia (38 tuổi, trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An) 20 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ, Chia từng làm bí thư chi bộ, công an viên bản của xã Tri Lễ. Sáng 21-12-2018, Chia từ nhà đi lên trang trại của gia đình để chăn bò thì gặp một người đàn ông Lào.



Bị cáo Xồng Bá Chia.

Người đang ông này nói cần thuê Chia đi vận chuyển “hàng” ma túy sẽ trả tiền công 10 triệu đồng. Nghe vậy, Chia gật đầu lia lịa và nhận lời.



Người này nói “ngày 22-12, đưa gói ma túy đến bản Piêng Luống, xã Tri Lễ sẽ có người nhận”. Chia nhận “hàng” rồi mang về cất ở gốc cây gần nhà.

Đến khoảng 3 giờ sáng 22-12-2018, Chia cầm hàng ma túy đi ra cầu Huồi Luống để giao theo lịch hẹn. Lúc đó, Chia đang ôm ma túy chờ người đến nhận thì bị lực lượng Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp với Đồn Biên phòng Nhôn Mai, Đồn Biên phòng Tri Lễ và Đội CSGT đường Hồ Chí Minh, Công an Nghệ An ập vào bắt quả tang. Tang vật gồm có có 11.600 viên hồng phiến.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Chia cho rằng do bản thân nhận thức pháp luật hạn chế, con đang bị ốm cần tiền chữa trị nên khi thấy được trả số tiền lớn tới 10 triệu đồng thì lòng tham nổi lên, dẫn đến phạm tội.

Chia cũng nói: “Bị cáo biết hành vi của mình là sai trái rôi. Mong HĐXX giảm nhẹ tội cho bị cáo một cơ hội để sớm về với gia đình, nuôi dưỡng các con”.



HĐXX sơ thẩm nhận định, bị cáo Chia từng là công an viên, từng làm bí thư chi bộ bản, hiểu rõ pháp luật nhưng lại không gương mẫu chấp hành pháp luật, đã thực hiện vận chuyển ma túy để thu lợi bất chính, chứng tỏ bị cáo coi thường pháp luật.

Vì vậy cần có mức án nghiêm khắc để răn đe cho bị cáo và phòng ngừa, giáo dục chung. Bị cáo có tình tiết được xem xét giảm nhẹ hình phạt đó là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bố có công với cách mạng.