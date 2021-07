TAND Cấp cao tại TP.HCM dự kiến mở phiên phúc thẩm lưu động vụ Đỗ Văn Minh (cựu bí thư xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) giết người đốt xác vào ngày mai (21-7).



Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các phiên xử đều phải hoãn lại.



Đáng chú ý, trước phiên phúc thẩm, bị cáo Minh có đơn gửi đến toà xin rút yêu cầu từ chối luật sư bào chữa. Đơn được xác nhận của giám thị trại giam Công an tỉnh Đắk Nông.



Bị cáo Đỗ Văn Minh bị cấp sơ thẩm tuyên án tử hình. Ảnh: HT

Bốn tháng sau khi xử phúc thẩm, ngày 8-5-2021, bị cáo có đơn yêu cầu từ chối hai luật sư tại một công ty luật có trụ sở tại TP.HCM. Tuy nhiên, sau đó, bị cáo làm đơn rút lại và vẫn yêu cầu hai luật sư này bào chữa cho mình tại phiên xử.



Như vậy tại phiên phúc thẩm bị cáo Minh có bốn luật sư bào chữa.



Xử sơ thẩm hồi tháng 1, TAND tỉnh Đắk Nông tuyên phạt tử hình bị cáo Minh về các tội giết người, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, hủy hoại tài sản, xâm phạm mồ mả.

Bản án nhận định Minh thiếu nợ hơn 23 tỉ đồng nhưng không có khả năng chi trả nên lên kế hoạch giả chết để vợ con được hưởng 18 tỉ đồng bảo hiểm nhân thọ.



Ngày 25-4-2020, Minh chạy ôtô đến nghĩa trang ở huyện Đăk Glong đào mộ người vừa chết vì ung thư, định lấy xác để "thế mình" nhưng do mệt nên bỏ cuộc. Đến chiều 3-5-2020, Minh ghé chòi rẫy của cháu vợ là Trần Nho Vương gần đó nấu cơm ăn rồi trải nệm ngủ. Đến 0h hôm sau, Minh định lấy búa tiếp tục đi cạy nắp quan tài lấy xác nhưng sau đó nảy sinh ý định giết Vương.

Minh dùng búa đánh anh Vương tử vong, đưa thi thể lên ôtô bán tải chạy đến quốc lộ 28 (xã Đăk Som, huyện Đăk G'Long) - cách nơi gây án khoảng 70 km, tông xe vào cột mốc bên đường tạo hiện trường vụ tai nạn. Minh đưa xác anh Vương vào ghế lái, đeo đồng hồ của mình cho nạn nhân, bỏ lại chìa khóa... rồi đốt xe bằng 3 can dầu, một can xăng (mỗi can 30 lít). Gây án xong, Minh đi bộ về nhà dân cách hiện trường 1,5 km để lấy xe Wave đã gửi trước đó rồi bỏ trốn.



Sau khi xử sơ thẩm, bị cáo Minh có kháng cáo. Trước phiên xử phúc thẩm, bị cáo có đơn dài ba trang A4 viết tay thay đổi bổ sung kháng cáo của mình.



Theo bị cáo, trước đó do thiếu hiểu biết pháp luật nên mặc dù phần nội dung trình bày không đồng ý với nhận định và phán quyết án sơ thẩm nhưng lại nêu là xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo giải thích vì lúc đó luật sư ở Hà Nội không có điều kiện đưa cho luật sư xem trước vội vàng gửi ngay đi. Không biết rằng như thế là chưa đúng với ý của mình.

Từ đó, bị cáo trình bày lại và xin được thay đổi bổ sung là hoàn toàn không đồng ý với cáo buộc của án sơ thẩm buộc tội cố ý giết người. Bị cáo kháng cáo toàn bộ để xem xét đánh giá lại một cách công bằng khách quan đúng với tội gây ra là vô ý làm chết người. "Tôi là kẻ có tội và vô cùng ân hận về tội lỗi của mình" - Bị cáo viết cuối đơn.

Đáng chú ý, gia đình Minh cũng có đơn kêu cứu và họ đưa ra tình tiết mới có các nhân chứng có thể làm thay đổi diễn biến khách quan của vụ án.