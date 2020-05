Sáng 4-5, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án “thâu tóm” nhà, đất công sản trên địa bàn TP Đà Nẵng.



Trong số này có Phan Văn Anh Vũ và hai cựu chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến, Trần Văn Minh.

Tại phần thủ tục, bị cáo Phan Văn Anh Vũ đề nghị không sử dụng hai tên gọi khác của mình (Lê Văn Sáu và Trần Đại Vũ), vì những tên này được dùng trong vụ án khác.



Bị cáo Trần Văn Minh tại tòa

Ông Vũ cũng cho rằng mình không bị bắt theo lệnh truy nã như lý lịch đã ghi. Ở phiên sơ thẩm hồi tháng 1-2020, bị cáo khẳng định khi đang ở Singapore, xem tivi thấy mình bị khởi tố nên chủ động về nước.

Trong khi đó, bị cáo Trần Văn Minh đề nghị triệu tập ông Hoàng Tuấn Anh (cựu chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2000-2005), ông Huỳnh Đức Thơ (chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) để làm rõ hơn chứng cứ thực tế cũng như phân định trách nhiệm trong việc giải quyết nhà, đất tại một số dự án.

Ngoài ra, ông Minh còn đề nghị triệu tập đại diện Bộ Công an, trong đó làm rõ tính pháp lý của công văn do một thứ trưởng Bộ Công an ký đề nghị cho Công ty xây dựng Bắc Nam 79 được mua đất…

Đáng chú ý, cựu chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị được treo bản đồ vệ tinh liên quan đến dự án 29ha tại KĐT quốc tế Đa Phước lên tường của hội trường xét xử để chứng minh mình không vi phạm…

Tại tòa đại diện VKS thống nhất với ý kiến của một số luật sư về việc triệu tập các giám định viên Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và Bộ TN&MT nhằm làm rõ các tình tiết của vụ án.

Kết luận, chủ tọa phiên tòa cho hay quá trình xét xử vụ án, nếu thấy cần thiết thì HĐXX sẽ triệu tập thêm người tham gia.