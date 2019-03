Cựu CSGT khai không chủ mưu giết người

Từng bị hủy án vì thay đổi lời khai

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, tối 25-6-2014, tổ tuần tra CSGT quận Tân Bình do Như làm tổ trưởng đứng chốt tại giao lộ Trường Chinh - Tân Kỳ - Tân Quý. Khi phát hiện ông Chín có biểu hiện sử dụng rượu bia nên tổ tuần tra ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Sau khi đo nồng độ cồn, tổ tuần tra lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện. Tuy nhiên, ông Chín không đồng ý, Như giải thích nhưng ông Chín vẫn không ngừng cự cãi, la lối. Sau đó Như gọi điện thoại cho Chung kể lại sự việc, nhờ đánh dằn mặt và đuổi ông Chín đi khỏi nơi tổ đang làm việc. Chung rủ thêm Hạnh, Vững, Vương đi đánh và ông Chín đã tử vong tại bệnh viện. Tháng 9-2014, Công an TP.HCM tước danh hiệu Công an nhân dân của Như và bắt tạm giam. Tháng 9-2016, TAND TP.HCM xử sơ thẩm lần một, tuyên phạt Như, Chung mỗi bị cáo 12 năm tù, ba bị cáo còn lại 5-11 năm tù. Tháng 9-2017, TAND Cấp cao tại TP.HCM hủy án sơ thẩm. Theo đó, Hạnh, Vững, Vương giữ nguyên lời khai ban đầu rằng Chung chỉ đạo đi đánh ông Chín. Còn Chung thì khai không hay biết việc Vững, Vương, Hạnh ra tay. Chung cho rằng thay đổi lời khai vì trước kia nghĩ rằng nếu đổ tội và khai Như có liên quan thì sẽ được án nhẹ nhưng bản án sơ thẩm tuyên quá nặng. Vì vậy, Chung quyết định thay đổi lời khai ở tòa phúc thẩm.