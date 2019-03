Cựu CSGT và côn đồ cùng bị 12 năm tù

Vụ án từng gây bức xúc dư luận Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, tối 25-6-2014, tổ tuần tra CSGT quận Tân Bình do Phạm Sỹ Hoài Như làm tổ trưởng đứng chốt tại giao lộ Trường Chinh - Tân Kỳ Tân Quý (phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM). 22 giờ 20, tổ công tác phát hiện ông Chín có biểu hiện sử dụng rượu bia nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Sau khi đo nồng độ cồn, tổ tuần tra lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện nhưng ông Chín không đồng ý. Khoảng một giờ sau, Như gọi điện thoại cho người quen là Chung kể lại sự việc. Đồng thời, Như nhờ Chung đánh dằn mặt và đuổi ông Chín đi khỏi nơi tổ làm việc. Chung rủ thêm Hạnh, Vững, Vương đi đánh hội đồng ông Chín. Đến sáng 27-6, nạn nhân tử vong trong bệnh viện. Tháng 9-2014, Như bị tước danh hiệu CAND. Ngày 7-11-2014, Như bị bắt tạm giam, đến ngày 13-2-2015 thì được tại ngoại. Vụ án vốn đã gây bức xúc trong dư luận, việc cho Như tại ngoại càng làm cho dư luận thêm bức xúc, phẫn nộ. Sau phiên tòa phúc thẩm hủy án để điều tra lại, ngày 28-12-2017 Như bị bắt tạm giam lại. Quá trình điều tra lại, Chung thay đổi lời khai. Chung khai rằng: Như gọi điện thoại nhờ Chung đưa ông Chín về nhà. Chung không biết lý do Hạnh, Vững, Vương đánh ông Chín. Sau khi ông Chín tử vong, Như có gặp Chung hai lần và khuyên Chung nói hai đàn em của mình ra đầu thú. Lời khai tại lần điều tra lại này phù hợp với lời khai của Chung tại phiên tòa phúc thẩm. Chung khai rằng sở dĩ Chung thay đổi lời khai, khai khác với những gì Chung đã trình bày tại phiên sơ thẩm là do Chung nghĩ nếu khai Như có liên quan thì sẽ được xét xử nhẹ tội hơn nhưng bản án sơ thẩm tuyên án Chung quá nặng.