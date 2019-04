Cựu giám đốc Sở Địa chính Bình Dương Cao Minh Huệ hầu tòa

Ngày 10-4, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ đối với các bị cáo Cao Minh Huệ, cựu giám đốc Sở Địa chính (nay là Sở TNMT) tỉnh Bình Dương, Phan Văn Trung – cựu Trưởng Phòng NN&PTNT thị xã Bến Cát và Đỗ Văn Sâm - cựu cán bộ Phòng này.

Đây là vụ án do Bộ công an điều tra và VKSND Tối cao ra cáo trạng truy tố. Sau đó, VKSD Tối cao ủy quyền cho VKSND tỉnh Bình Dương thực hành quyền công tố trước TAND tỉnh này.

Tuy nhiên, sau phần khai mạc phiên tòa, HĐXX nhận thấy một số người liên quan trực tiếp trong vụ án vắng mặt sẽ làm ảnh hưởng đến việc xét xử nên đã ra quyết định tạm hoãn phiên tòa.



Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Vũ Hội.

Theo cáo trạng, Công ty Chế biến cây Công nông nghiệp xuất khẩu (Sobexco) là doanh nghiệp nhà nước, có trụ sở tại huyện Bến Cát (Bình Dương), do Nguyễn Thanh Hải làm giám đốc.



Trong quá trình hoạt động, Sobexco được tỉnh Bình Dương giao quản lý 706 ha đất vườn điều tại xã An Tây (huyện Bến Cát). Năm 1997, Sobexco thanh lý 650 ha vườn điều vay vốn để trồng cây cao su nhưng không hiệu quả dẫn đến nợ kéo dài.

Vì vậy khi được sự đồng ý của UBND tỉnh Bình Dương, Sobexco đã bán 658 ha cao su 706 ha đất được giao và những người mua vườn cao su được UBND huyện Bến Cát cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) không đúng quy định pháp luật, khiến nhà nước thất thu tiền thuê đất.

Đến năm 2007, khi nhà nước tiến hành giải phóng mặt bằng khu công nghiệp An Tây, những người đã mua đất lại được tiền bồi thường về đất, gây thiệt hại rất lớn cho nhà nước. Tổng cộng, trong vụ án này cơ quan điều tra xác định nhà nước thiệt hại hơn 131 tỉ đồng.

Cáo trạng nêu, vì động cơ vụ lợi, bị can Cao Minh Huệ không thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong việc tham mưu cho UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo UBND huyện Bến Cát làm thủ tục cho thuê đất vườn cây cao su, không hướng dẫn UBND huyện cấp sổ đỏ đúng quy định pháp luật.

Bị can này cũng đã làm tờ trình đề nghị UBND tỉnh Bình Dương nâng hạn mức giao đất từ 10 ha lên 30 ha/hộ gia đình trái với quy định pháp luật.

Bị can Phan Văn Trung đã thống nhất với Đỗ Văn Sâm chỉ đạo, hướng dẫn Nguyễn Thanh Hải lập và ký lại 41 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái quy định pháp luật; trực tiếp ký vào tờ trình để UBND huyện Bến Cát cấp sổ đỏ cho 71 người không đúng quy định pháp luật.

Tương tự, bị can Đỗ Văn Sâm cũng do động cơ vụ lợi đã hướng dẫn cán bộ xã và Nguyễn Thanh Hải thực hiện các hợp đồng chuyển nhượng mục đích sử dụng trái quy định. Bị can Sâm cũng là người trực tiếp viết nội dung 31 đơn xin đăng ký quyền sử dụng đất, xác nhận cho những người mua vườn cao su không đúng với thực tế. Trong vụ án này,

Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố 4 bị can, trong đó có Nguyễn Thanh Hải, nhưng do bị can Hải đã qua đời vì bệnh nên đình chỉ điều tra.

Theo cáo trạng, bị can Cao Minh Huệ đã mua hơn 75 ha để cho tên vợ, con, chị em ruột của Huệ đứng tên. Dù đến nay chưa nhận tiền bồi thường (do UBND quyết định tạm dừng) thì gia đình bị can Huệ đã được hưởng lợi giá trị quyền sử dụng đất hơn 1,3 tỉ đồng.

Vợ chồng Đỗ Văn Sâm được cấp hơn 14 ha, dù chưa nhận tiền bồi thường nhưng được hưởng lợi giá trị quyền sử dụng đất hơn 237 triệu đồng. Mẹ ruột của bị can Phan Văn Trung được cấp hơn 4,2 ha, sau đó chuyển nhượng cho em trai Trung là Phan Văn Thuần. Đến năm 2007, ông Thuần được đền bù về đất 3,6 tỉ đồng, ngoài ra không phải trả tiền thuê đất hơn 2,3 tỉ đồng…

Về phần dân sự, VKSND Tối cao đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương thu hồi toàn bộ số tiền đã bồi thường và đất đã giao trái quy định pháp luật.