Cựu giám đốc sở lưu ý cấp phó ‘Con bí thư đấy!’

Giữ xe, bán cá… đều được nâng điểm để “tạo phúc” Trong phiên xét xử buổi sáng, HĐXX cũng đã xét hỏi cựu cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Giang Lê Thị Dung. Bà Dung bị đưa ra xét xử về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ để trục lợi. Theo cáo buộc của VKS, do mối quan hệ quen biết, bị cáo Lê Thị Dung đã nhờ và được ông Nguyễn Thanh Hoài (cựu trưởng phòng Khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục) giúp nâng điểm cho 20 thí sinh. “Có 12 người nhờ tôi, đây đều là người thân, ân nhân của tôi” - bà Dung nói và liệt kê danh sách những người được bà giúp đỡ nâng điểm. Đáng chú ý, danh sách này ngoài người nhà, thông gia của bà Dung còn có cả… người giữ xe của bệnh viện, người bán hàng ở đình, lái xe chuyên giúp bà cắt thuốc nam trị bệnh, nhân viên bán cá của chị dâu, bệnh nhân điều trị cùng phòng với bà… HĐXX sau đó công bố cả 20 thí sinh bà Dung nhờ ông Hoài đều được nâng điểm, người được nâng nhiều nhất tới 29,75 điểm. “Chính bản thân tôi lúc đi nhờ chỉ nghĩ tới việc tạo phúc, chứ không nghĩ anh Hoài nâng tới ngần ấy điểm” - bà Dung nói.