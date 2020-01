Cựu giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An bị truy tố

Tháng 4-2017, ông Liêm tới sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) làm thủ tục đi du lịch tự túc tại Osaka (Nhật Bản) thì không được xuất cảnh theo đề nghị của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An. Ông Liêm khiếu nại, Công an tỉnh đã gửi văn bản đến Cục Xuất nhập cảnh - Bộ Công an đề nghị gỡ bỏ biện pháp ngăn chặn cấm xuất cảnh đối với ông Liêm. Nguyên nhân do vụ việc liên quan đến ông Liêm cơ quan chức năng đã tạm dừng điều tra. Đến cuối năm 2017, ông Liêm nhận quyết định nghỉ hưu và bị khởi tố. VKSND tỉnh Long An đã trả hồ sơ vụ án để bổ sung hai lần. Tháng 5-2019, ông Liêm được tạm đình chỉ điều tra, do cần xác định giá của hệ thống camera đã lắp đặt. Đến tháng 7-2019, công an đã phục hồi điều tra vụ án trên.