Cựu kế toán bệnh viện tham ô hơn 600 triệu đồng

Ngày 26-2, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Dư Quốc Đạt (cựu kế toán BV Đa khoa quận Thốt Nốt) 15 năm tù về tội tham ô tài sản. Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo bồi thường cho BV Đa khoa quận Thốt Nốt hơn 442 triệu đồng.



Bị cáo Đạt tại phiên tòa sơ thẩm ngày 26-2. Ảnh: NHẪN NAM

Theo cáo trạng, Đạt là nhân viên kế toán BV Đa khoa quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ. Đạt được giao phụ trách hồ sơ bảo hiểm y tế điều trị nội trú của bệnh nhân.

Ngoài ra, Đạt còn được phân công trực ngoài giờ hành chính để thu tiền viện phí, tạm ứng viện phí và hoàn ứng viện phí theo danh sách trực của BV.

Cuối tháng 11-2017, khi đang thu tiền tạm ứng viện phí, Đạt mở bảng kê tạm ứng viện phí nội trú, chọn mốc thời gian in, tên của Đạt và bấm vào chữ “Xem” trên bảng kê thì thanh công cụ sáng lên, thể hiện cho phép in.

Tuy nhiên, Đạt chưa in mà để ở chế độ chờ, tiếp tục thu tạm ứng trên phần mềm hết ca trực. Lúc này, do bảng kê đã mở sẵn trước đó nên thực hiện lệnh in mà không bấm nút “Xem” nữa.

Bảng kê được in ra nhưng chỉ cập nhật danh sách bệnh nhân đóng tạm ứng tại thời điểm Đạt mở bảng kê, không cập nhật các bệnh nhân đã đóng viện phí sau thời điểm mở bảng kê đến thời điểm in.

Phát hiện phần mềm bảng kê thu chi nội trú có sơ hở như trên nhưng Đạt không báo cáo cho lãnh đạo BV mà vẫn tiếp tục sử dụng.

Đầu năm 2018, do cần tiền trả nợ và tiêu xài, từ ngày 5-1-2018 đến 12-10-2019, Đạt lợi dụng sơ hở trên để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền tạm ứng viện phí.

Khi Đạt muốn chiếm đoạt tiền, Đạt sẽ xác định thời gian cụ thể trong ca trực (chủ yếu từ 0 -7 giờ sáng), mở sẵn bảng kê thu chi nội trú, bấm vào chữ “Xem” rồi tiếp tục thu tạm ứng. Đến hết ca trực, Đạt không bấm chữ “Xem” mà cứ thế in ra bảng kê. Đạt nộp bảng kê và số tiền tương ứng cho thủ quỹ.

Các phiếu thu tạm ứng, phiếu báo đóng tiền tạm ứng tương ứng với số tiền Đạt chiếm đoạt thì Đạt xé bỏ. Với thủ đoạn này, Đạt chiếm đoạt hơn 647 triệu đồng, tương ứng 1.047 phiếu thu tạm ứng.

Quá trình điều tra, Đạt và gia đình đã nộp lại gần 205 triệu cho BV để khắc phục, còn lại hơn 442 triệu đồng.