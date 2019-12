Cựu quân nhân siết cổ bạn gái đến chết lãnh án chung thân

Nhân chứng không nhận được giấy triệu tập Trong vụ án này, chị Lâm Thị Trà My, quản lý khu chung cư nơi chị B. bị sát hại, được xác định là nhân chứng. Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm sáng 12-12, chủ tọa cho rằng nhân chứng này đã nhận được thông báo nhưng vắng mặt không lý do. Chủ tọa thông báo có văn bản có chữ ký của chị My xác nhận đã được thông báo triệu tập. Tuy nhiên, sau đó, nhân chứng My đã có mặt tại tòa khẳng định bản thân mình chưa nhận được thông báo triệu tập, chữ ký nhận kia không phải chữ ký của mình. Chủ tọa phiên tòa cho rằng sai sót này do văn phòng thừa phát lại là đơn vị thực hiện hợp đồng gửi các thông báo này cho TAND tỉnh Quảng Ninh.