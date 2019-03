Cựu sếp Tạp chí Kiểm sát lạm quyền mua súng đạn

Chiều 26-3, như dự kiến, TAND TP.HCM đã tuyên án vụ Huỳnh Ngọc Long (SN 1968), cựu phó trưởng cơ quan đại diện Tạp chí Kiểm sát phía Nam, lạm dụng chức vụ, quyền hạn.

Theo đó, HĐXX đồng tình với việc truy tố của VKS và tuyên phạt bị cáo này bốn năm tù.

Tại tòa, bị cáo cho rằng trong quá trình công tác có một số sai sót nhưng chưa tới mức phải xử lý hình sự. Việc bị cáo mua súng và đạn là đúng với quy định để trang bị cho cơ quan chuyên trách. Mặt khác, hành vi của bị cáo không gây ra hậu quả về vật chất.

Trong khi đó, VKS cho rằng các hành vi của bị cáo đã làm mất uy tín của cơ quan tạp chí Kiểm sát, xâm phạm đến các hoạt động quản lý và nghiệp vụ, ảnh hưởng đến công tác cán bộ của tạp chí này. Bị cáo phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng nên cơ quan điều tra VKS Tối cao thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo là đúng quy định của pháp luật.



Qua quá trình tranh luận, HĐXX xét thấy hồ sơ vụ án có đủ căn cứ xác định bị cáo Long phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Bị cáo Long cho rằng mình bị ép cung nhưng không đưa ra được các chứng cứ chứng minh nên HĐXX không có căn cứ xem xét.

Theo tòa, với chức năng và quyền hạn của mình, việc bị cáo xin cấp súng, đăng ký xe biển xanh… là trái với quy định của pháp luật, việc mua và sử dụng 8 khẩu súng và 50 viên đạn là nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân.



Bản thân bị cáo Long có nhân thân tốt, chưa có tiền án; trong quá trình công tác bị cáo có nhiều đóng góp; sau khi vụ án bị phát hiện bị cáo đã khắc phục một phần hậu quả vụ án nên tòa xem xét chiếu cố một phần hình phạt.





Bị cáo Long được dẫn giải về trại giam

Như PLO đã thông tin, ông Long được tiếp nhận về làm công chức tại cơ quan đại diện Tạp chí Kiểm sát phía Nam từ tháng 10-2009. Đến tháng 3-2010, ông được phân công phụ trách đại diện Tạp chí Kiểm sát phía Nam. Tháng 1-2016, ông Long được bổ nhiệm chức danh Phó trưởng cơ quan đại diện Tạp chí Kiểm sát phía Nam.



Cáo trạng xác định trong thời gian từ năm 2010 đến cuối tháng 6-2017, Long lợi dụng danh nghĩa là Phụ trách Tạp chí Kiểm sát phía Nam đã xin mua và cấp phép sử dụng tám khẩu súng và 50 viên đạn là công cụ hỗ trợ không đúng luật định.

Cạnh đó, Long còn tự ý đăng ký con dấu tròn “Cơ quan đại diện Tạp chí Kiểm sát phía Nam” để ban hành các công văn, giấy tờ cho các hoạt động của Tạp chí và cộng tác viên trái công vụ. Lợi dụng danh nghĩa Cơ quan đại diện Tạp chí Kiểm sát phía Nam để đăng ký 6 ô tô và 5 xe máy mang tên cơ quan này với biển kiểm soát màu xanh nhưng cho các doanh nghiệp và cá nhân khác sử dụng. Trong đó, bị cáo đã mua lại và bán một ô tô thu lợi cá nhân 100 triệu đồng.

Thêm vào đó, Long tự ý chỉ đạo in và phát hành 182 lô gô truyền hình kiểm sát, đã bán 155 cái để các cá nhân dán vào xe ô tô riêng thu tiền hơn 234 triệu; chỉ đạo in và phát hành 341 thẻ cộng tác viên các loại bán cho các cá nhân thu được gần 2 tỉ đồng, làm biển có tên phù hiệu kiểm sát cho 46 người, đặt may trang phục kiểm sát, làm cấp hàm, cấp hiệu cho 42 người, cấp phát cho 13 người...



Ngoài ra, Long còn thu được các nguồn khác hơn 366 triệu nhưng không xác định được do không có ghi chép cụ thể sổ sách. Số tiền này, Long chỉ đạo cấp dưới nhập quỹ để chi tiêu cho hoạt động của cơ quan....