Cựu thứ trưởng công an khai ký vì tin cấp dưới

Ngày 11-6, phiên xét xử Vũ “nhôm” cùng hai cựu thứ trưởng Bộ Công an tiếp tục. HĐXX đã tập trung làm rõ các tình tiết liên quan đến việc Vũ cùng các đồng phạm thâu tóm các dự án đất vàng ra sao.



Giám đốc công an giới thiệu làm tình báo?

Tại tòa, Vũ cho biết tháng 5-2016 được bổ nhiệm giữ chức phó phòng thuộc Tổng cục Tình báo (Tổng cục V), Bộ Công an.

Về việc thành lập công ty bình phong Bắc Nam 79, Vũ khai xuất phát từ chỉ đạo của bị cáo Phan Hữu Tuấn. Khi thành lập, bị cáo có ba CMND gồm: Phan Văn Anh Vũ, Hoàng Hữu Thân (bí danh của bị cáo Tuấn) và Nguyễn Ngọc Tùng (bí danh của trưởng phòng Tình báo, Công an TP Đà Nẵng).

Vũ khai 70% vốn trong công ty là của Vũ, 20% của cục B61 và 10% của Công an TP Đà Nẵng nhưng thực chất 100% tiền là của Vũ. “Khi thành lập, bị cáo Tuấn nói cứ để tên B61 và Công an TP Đà Nẵng vào, mãi sau này để công ty phát triển mạnh thì B61 mới góp con người, tiền, máy móc vào…” - Vũ khai.

Đáng chú ý, trả lời về cơ sở nào để được tuyển dụng vào Tổng cục V, Vũ cho hay năm 2009, đích thân giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã giới thiệu mình cho tổng cục trưởng Tổng cục V. Trước khi được tuyển dụng, Vũ đã khởi nghiệp được khoảng 10 năm, đã có những thành công nhất định, có tài sản, cơ ngơi, tiền bạc…

Vũ cũng khai rằng nhiệm vụ mà mình được giao sau khi tuyển dụng là để phát triển tiềm lực tổ chức bình phong vững mạnh, phục vụ cho hoạt động ngành, từ đó hướng tới đưa ra nước ngoài. Mỗi khi tìm thấy các dự án có thể phát triển được, bị cáo đều báo cáo cấp trên. Tuy nhiên, chất vấn tại tòa, cả bị cáo Tuấn và Nguyễn Hữu Bách đều phủ nhận được Vũ báo cáo về việc mua các dự án công sản rồi bán cho người khác.

Vũ cũng cho rằng bên mua (ý nói các công ty bình phong - PV) không thể gây thiệt hại mà việc quyết định như thế nào là do bên bán (UBND TP.HCM, UBND TP Đà Nẵng…). Bản án sơ thẩm quy trách nhiệm gây thất thoát là phải do bên bán. Bên mua chỉ có nghĩa vụ thanh toán đúng giá, đúng thời điểm do bên bán quy định, còn mua ra sao, hình thức nào thì do bên bán.



Hai cựu thứ trưởng công an cùng Vũ “nhôm” tại tòa. Ảnh: TP

Ký văn bản vì tin tưởng cấp dưới

Trả lời xét hỏi, cựu thứ trưởng Trần Việt Tân khẳng định vẫn giữ nguyên kháng cáo đề nghị xem xét lại tội danh đối với mình. Ông cho rằng lời khai của hai bị cáo Tuấn và Bách chưa hoàn toàn chính xác, nhất là về hoạt động của công ty bình phong.

Thời điểm là thứ trưởng, ông Tân ký sáu văn bản liên quan đến ba tài sản nhà, đất gồm: số 8 Nguyễn Trung Trực, 16 Bạch Đằng và 15 Thi Sách. Điển hình là tại dự án 16 Bạch Đằng, ông Tân khai được cấp dưới là bị cáo Tuấn báo cáo rằng Bắc Nam 79 đã được giao đất rồi, việc ký văn bản giới thiệu chỉ là về mặt thủ tục hành chính. Tuy nhiên, thực tế Bắc Nam 79 chưa được chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chưa thực hiện nộp tiền.

Chủ tọa đặt vấn đề: Dù chưa nghiên cứu vấn đề trên nhưng bị cáo lại đặt bút ký? Ông Tân vẫn khai chỉ ký để thúc đẩy quá trình thực hiện, vì đã có văn bản giao đất rồi. Ngay sau đó chủ tọa công bố một bút lục cho thấy tháng 10-2015, UBND TP.HCM mới có quyết định phê duyệt giá bán nhà cho Bắc Nam 79 nhưng văn bản do ông Tân ký đã có từ trước đó tới chín tháng.

Quá trình xét hỏi, HĐXX cũng nêu ra nhiều mâu thuẫn trong các văn bản mà Tổng cục V trình liên quan đến mục đích chuyển nhượng các dự án nhà, đất, ông Tân đều khai do tin tưởng cấp dưới, quá nhiều việc nên không thể quán xuyến triệt để được tất cả.

Cựu tướng công an khẳng định mình không kêu oan, nếu trực tiếp chỉ đạo thì sẵn sàng nhận trách nhiệm, kể cả hình sự nhưng thực tế ông chỉ quản lý chung nên trách nhiệm chỉ là gián tiếp. Khi được phân công phụ trách Tổng cục V, nhiệm vụ chính của ông là nắm tình hình công tác bên ngoài, còn các công ty bình phong chỉ là hoạt động rất nhỏ về tình báo…

Tương tự, cựu thứ trưởng Bùi Văn Thành cũng giữ nguyên kháng cáo. Ông Thành trình bày năm lý do để mong HĐXX xem xét cho hưởng án treo.