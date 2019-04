Cựu thượng tá công an lãnh án chung thân

Ngày 22-4, tại trụ sở TAND tỉnh Đắk Lắk, TAND Cấp cao tại TP Đà Nẵng đã phúc thẩm, xét xử bị cáo Y Tuyến Ksơr, cựu thượng tá, phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính (PC64), công an tỉnh này, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt vụ án có đến 62 người bị hại với số tiền bị cáo lừa đảo là hơn 24 tỉ đồng.



Trước đó, tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt Y Tuyến Ksơr mức án tù chung thân, đồng thời buộc phải hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt hơn 24,3 tỉ đồng cho các bị hại.

Sau đó, 29/62 người bị hại trong vụ án có đơn kháng cáo cho rằng trong vụ án HĐXX sơ thẩm đã bỏ lọt tội phạm. Ngoài ra, các bị hại cũng yêu cầu làm rõ việc số tiền hơn 24,3 tỉ đồng bị cáo chiếm đoạt đang ở đâu. Cạnh đó là làm rõ việc cá nhân bị cáo có dấu hiệu của việc tẩu tán tài sản cho vợ con hay không, làm rõ nguồn gốc một số tài sản như nhà cửa, ô tô… của gia đình bị cáo.

Về phía mình, bị cáo cũng có đơn kháng cáo đề nghị xin giảm nhẹ hình phạt tù để có điều kiện cải tại tốt, sớm ra tù khắc phục hậu quả cho các bị hại.



Bị cáo Y Tuyến Ksơr tại tòa. Ảnh: TIẾN ANH

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 5-2012 đến tháng 4-2014, Y Tuyến Ksơr là phó trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, công an tỉnh. Sau đó bị cáo được bổ nhiệm làm thượng tá, phó trưởng Phòng PC64, Công an tỉnh Đắk Lắk. Trong thời gian này, bị cáo đã đưa thông tin gian dối rằng bản thân có quen biết với lãnh đạo Bộ Công an. Bị cáo có mối quan hệ và có khả năng xin suất vào học tại các trường của ngành công an hoặc xin vào công tác ngành công an, xin chuyển công tác từ đơn vị này qua đơn vị khác.

Tổng cộng Y Tuyến Ksơr đã lừa 62 người, chiếm đoạt số tiền hơn 24,3 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền này, bị cáo dùng để trả nợ cho những món nợ trước đó và sử dụng vào mục đích cá nhân. Tại thời điểm điều tra, các hồ sơ liên quan đến xin việc, xin đi học bị cáo đã đem tiêu hủy.

Cụ thể, Y Tuyến Ksơr đã chiếm đoạt của ông K. (trú thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông) hơn 1,3 tỉ đồng; ông H. (trú huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk) 300 triệu đồng; ông P. (trú TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) 670 triệu đồng…

Tại phiên xét xử phúc thẩm, bị cáo Y Tuyến Ksơr khai rằng trong tổng số hơn 24,3 tỉ đồng, bị cáo đã hối lộ 15 tỉ đồng cho 44 quan chức Công an tỉnh Đắk Lắk để “chạy” việc, số tiền còn lại bị cáo sử dụng vào mục đích cá nhân.

Khi chủ tọa phiên tòa hỏi có căn cứ gì để khẳng định bị cáo đưa cho 44 quan chức để thực hiện hành vi lừa đảo, bị cáo đáp: “Tôi chỉ có lời khai, chứ không có bằng chứng gì”, đồng thời yêu cầu tòa triệu tập những người này để được đối chất.

Các bị hại của vụ án này cho rằng bản án chung thân đối với Y Tuyến Ksơr là đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, cần phải làm rõ hành vi của bị cáo trước khi bị tạm giam là cố tình giả ly hôn vợ để tẩu tán tài sản. Bởi gia đình bị cáo có ô tô và nhiều tài sản có giá trị khác ở nhiều địa phương…