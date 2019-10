Cựu tổng giám đốc mang thân phận bị can chín năm

Trong quá trình công tác, Hải không cho xây dựng hệ thống báo cháy, hệ thống cấp nước chữa cháy... theo quy định mà vẫn cho đối tác thuê kho chứa hàng. Ngày 19-2-2010, xảy ra cháy lớn ở hệ thống kho, gây thiệt hại cho bảy tổ chức và cá nhân trên 11,7 tỉ đồng.



Tháng 4-2013, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm. Tại tòa, Hải cho rằng khi xảy ra vụ cháy bị cáo đã không còn là tổng giám đốc công ty nên không thể bắt bị cáo gánh trách nhiệm. CQĐT bỏ qua việc xác định nguyên nhân cháy, trách nhiệm bồi thường thuộc về ai…

Tuy vậy, đại diện VKS vẫn cho rằng: “Mặc dù lúc đó bị cáo không còn là tổng giám đốc nhưng trên thực tế bị cáo vẫn điều hành và ký kết nhiều loại giấy tờ của công ty”. Từ đó VKS đề nghị phạt bị cáo 3-4 năm tù. Tuy nhiên, TAND TP.HCM cho rằng hồ sơ đã bộc lộ nhiều thiếu sót nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm củng cố chứng cứ buộc tội...



Ông Đoàn Thanh Hải tại phiên tòa. Ảnh: NN

Tháng 6-2014, TAND TP.HCM tiếp tục đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Lúc này tòa cho rằng thiệt hại trong vụ cháy là hơn 700 triệu đồng và phạt Hải hai năm tù treo về tội danh trên. Tháng 4-2015, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM nhận định việc điều tra ở cấp sơ thẩm chưa đầy đủ, chưa đủ căn cứ để buộc tội bị cáo nên đã hủy án sơ thẩm để điều tra lại.

Đầu tháng 12-2015, Công an TP.HCM ra kết luận điều tra lại vụ án và vẫn tiếp tục đề nghị truy tố ông Hải. Đến tháng 8-2016, VKSND TP.HCM trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Tháng 10-2016, CQĐT Công an TP.HCM ra kết luận điều tra bổ sung và giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố bị can. Từ đó đến nay ông Hải không hề nhận được cáo trạng hay văn bản tố tụng nào khác.

Để tìm hiểu lý do vì sao vụ án kéo dài suốt chín năm qua, phóng viên đã nhiều lần liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhưng đơn vị này cho biết hiện đang bận rộn làm vụ Công ty Alibaba. Theo cơ quan này, vụ án đang có vướng mắc quan điểm giữa tòa án với VKS nên không thể cung cấp bất cứ thông tin gì cho báo chí.