Cựu tổng giám đốc toà nhà cao tầng thứ 3 TP.HCM lãnh án

Sau hai ngày xét xử, chiều 10-7 TAND TP.HCM đã tuyên phạt Phạm Thanh Dũng (SN 1970, ngụ tại quận 2, Cựu Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn One) 12 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Công ty Sài Gòn One được thành lập để thực hiện đầu tư xây dựng Dự án Cao ốc Sài Gòn M&C nay đổi tên là Dự án Cao ốc Sài Gòn One Tower trên diện tích 6.672,2 m2, số 34 Tôn Đức Thắng, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1.

Dự án được thực hiện theo hình thức ký Hợp đồng Tổng thầu thiết kế và Xây dựng Dự án trọn gói “chìa khoá trao tay” từ tháng 3-2008 với nhà thầu Bouygues Batiment International (BBI) của Pháp... Dự án đã được khởi công xây dựng từ Quý 4 năm 2008, đã hoàn thành xong phần thô và tạm ngưng triển khai các hạng mục còn lại do thiếu vốn từ tháng 11-2011 đến nay.

Toà này này từng được kỳ vọng là tòa nhà cao thứ ba Việt Nam, nhưng Saigon One Tower nay thành cao ốc nằm 'bất động' và bị bán đấu giá để giải quyết nợ...



Bị cáo Phạm Thanh Dũng

Ông Dũng được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn One từ ngày 26-5-2007 đến 20-7-2011 bị bãi nhiệm. Lợi dụng nhiệm vụ được giao là Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật, Chủ tài khoản của Công ty Sài Gòn One, Phạm Thanh Dũng đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của Công ty Sài Gòn One.



Theo cáo buộc của VKS, cựu Tổng Giám đóc này đã tự ý lập hồ sơ đề xuất, phê duyệt, quyết định chi tiền theo thủ tục tạm ứng trái với quy định của Luật Kế toán và quy định của Công ty Sài Gòn one cho cá nhân mình 121 lần với tổng số tiền hơn 41 tỉ đồng.



Toà nhà Saigon One Tower còn đang dang dở.

Ông Dũng tạm ứng với các lý do: "Chi phí thực hiện Dự án" 43 Phiếu, ; "Chi phí tiếp khách"; "Chi phí giao tế"; "Chi tạm ứng công tác"; "Chi mua quà biếu tết"; "Chi tiền khách sạn"; “Chi tạm ứng cho anh Dũng” và "Chi cho anh Dũng mượn tạm".

Cơ quan chức năng xác định toàn bộ số tiền 41 tỉ nhận từ quỹ của Công ty, ông Dũng chỉ hoàn ứng được một phần nhỏ tiền mặt và chứng từ hóa đơn hợp lệ. Còn phần lớn, ông Dũng đã sử dụng cá nhân hết, đến nay không còn khả năng thanh toán.

Tại phiên tòa, bị cáo Dũng khai nhận hành vi như cáo trạng quy kết. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng có nhiều khoản tiền bị cáo mới chỉ ký tạm ứng và số tiền này vẫn đang nằm trên tài khoản của công ty.

Luật sư bào chữa cho ông Dũng cho rằng không có đủ căn cứ xác định bị cáo phạm tội như cáo buộc. CQĐT không xác định rõ số tiền chiếm đoạt, không chứng minh được bị cáo không đủ khả năng trả nợ, không chứng minh được dòng tiền sau khi bị cáo tạm ứng. Từ đó, đề nghị HĐXX xem xét lại tội danh cho bị cáo và cũng trình bày nhiều tình tiết giảm.

HĐXX nhận định trong quá trình làm việc tại công ty Sài Gòn One ông Dũng đã có hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản. Căn cứ vào hồ sơ vụ án, lời khai của những lời liên quan, có đủ căn cứ định cáo trạng truy tố bị cáo là đúng người đúng tội.

Mặc dù, cáo trạng truy tố bị cáo chiếm đoạt số tiền hơn 40 tỉ nhưng chỉ xác định được bị cáo chiếm đoạt số tiền 16,6 tỉ đồng. Đối với số tiền còn lại đang nằm trong tài khoản tạm ứng của bị cáo tại công ty, số tiền này chưa hoạch được hoạch toán, mỗi năm công ty vẫn báo cáo tài chính nên không có căn cứ cáo buộc bị cáo chiếm đoạt....