Đã tống đạt quyết định khởi tố cho ông Nguyễn Hữu Linh?

"Công an quận 4 mời ông Nguyễn Hữu Linh lên để tống đạt quyết định khởi tố theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp ông Linh không hợp tác, CQĐT sẽ có biện pháp áp giải theo quy định. Tuy nhiên, trong những ngày làm việc vừa qua, ông Linh rất hợp tác".

Ngày 22-4, nguồn tin riêng PLO cho biết như trên.

Biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú với ông Linh được áp dụng theo Điều 123 BLTTHS 2015. Theo đó, biện pháp này được áp dụng đối với người có nơi cư trú và lý lịch rõ ràng, phải làm giấy cam đoan, phải có mặt đúng thời gian, địa điểm ghi trong giấy triệu tập của CQĐT, VKS hoặc Tòa án.

Nguồn tin PLO cho biết ông Linh đã làm giấy cam đoạn trước đó. Nội dung cam đoan là không bỏ trốn, không rời khỏi nơi cư trú nếu không được CQĐT cho phép, bị can phải có mặt theo giấy triệu tập của cơ quan điều tra...



Ông Nguyễn Hữu Linh.

Theo một kiểm sát viên cao cấp của VKSND TP HCM, khi cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố thì cũng đồng thời ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh tạm hoãn xuất cảnh đối với bị can. Các lệnh này được tống đạt khi làm việc với bị can và thông báo, giải thích rõ ràng cho bị can biết.

Ở đây, trường hợp bị can Linh có nơi cư trú tại Đà Nẵng thì công an địa phương ở Đà Nẵng có trách nhiệm giám sát, đồng thời bị can Linh đi đâu phải trình báo cho công an phường sở tại. Cho nên, không thể nói là bị can bỏ trốn hay không tìm thấy được.

“Trước khi ra quyết định khởi tố thì cơ quan điều tra đã làm việc với đương sự rất kỹ rồi. Khi ra quyết định khởi tố, CQĐT cũng đã tống đạt các quyết định và lệnh nói trên chứ không chờ VKS phê chuẩn xong mới tống đạt. Còn việc VKS phê chuẩn là theo quy trình tố tụng, lúc ấy đương sự chính thức trở thành bị can. Vì vậy, không có việc là chưa thể tống đạt các quyết định khởi tố và lệnh cấm nói trên được”- vị kiểm sát viên cao cấp cho hay.

Dư luận thắc mắc tại sao 20 ngày sau khi vụ việc xảy ra, CAQ4 mới ra quyết định khởi tố và tới hôm nay (22-4), VKSND Q4 mới phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Hữu Linh. Nói về vấn đề này, nguồn tin cho hay 20 ngày là thời hạn với những tin báo đơn giản. "Đây là vụ việc nhạy cảm, được dư luận quan tâm, cơ quan điều tra làm việc dựa trên bằng chứng, thu thập tư liệu, phân tích đánh giá, chứ không chỉ dựa vào clip, không chạy theo dư luận"- nguồn tin cho hay.



"Cánh tay phải ông Linh hai lần kéo cổ bé lại, tay trái có lúc để trước cơ thể bé...". Đó là một trong những nội dung chính của kết luận giám định vụ ông Nguyễn Hữu Linh, một nguồn tin khác cho hay.

Trước đó, chiều 22-4, VKSND Quận 4 đã phê duyệt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Hữu Linh về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo Điều 146 BLHS 2015.