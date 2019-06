Đại diện hải quan nói gì về vụ buôn lậu 91 xe BMW?

Sáng ngày 4-6, như dự kiến, TAND TPHCM đã mở phiên xử sơ thẩm vụ buôn lậu 91 xe BMW liên quan đến Công ty CP ô tô Âu Châu - Euro Auto, từng là đơn vị phân phối chính hãng xe BMW tại VN.



Ba bị cáo Nguyễn Đăng Thảo (nguyên Tổng giám đốc Euro Auto); Nguyễn Thị Minh Yến (SN 1982, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch, quản lý sản phẩm và phân phối Euro Auto) và Trần Hải Đăng (SN 1974, nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH TM dịch vụ giao nhận Việt Á, gọi tắt là Công ty Việt Á) bị truy tố đưa ra xét xử theo khoản 4, điều 188, BLHS 2015 (có khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù).



Các bị cáo được dẫn giải ra phòng xử sáng nay

Như PLO đã thông tin, từ ngày 1-7-2007, công ty Euro Auto ký hợp đồng làm nhà nhập khẩu với Công ty BMW AG của Cộng hòa Liên bang Đức, để làm đại lý nhập khẩu và phân phối chính thức xe ô tô hiệu BMW, Mini Cooper và Moto rad tại thị trường Việt Nam.



Từ đó đến tháng 12-2016, Euro Auto ký 473 hợp đồng, nhập khẩu 9.353 ô tô BMW, Mini Cooper và Motorrad với tổng trị giá gần 5.500 tỉ đồng. Để làm thủ tục nhập khẩu, Euro Auto và Công ty Việt Á ký hợp đồng dịch vụ giao nhận.



Bị cáo Nguyễn Đăng Thảo

Công ty Việt Á làm dịch vụ khai báo hải quan, thông quan, giao nhận hàng hóa cho Euro Auto. Bị cáo Đăng trực tiếp làm thủ tục hải quan. Trong năm 2013, Đăng làm giả 91 hóa đơn có giá trị thấp hơn so với hóa đơn do Tập đoàn BMW AG phát hành và các tài liệu, chứng từ khác, sau đó chuyển cho Yến trình Thảo hoàn thiện hồ sơ khai báo hải quan để nhập khẩu 91 xe ô tô hiệu BMW.

Bằng cách này, Thảo, Yến và Đăng đã gây thiệt hại nhà nước tổng số các loại thuế khi nhập khẩu là hơn 6,45 tỉ đồng.



Tại phiên toà trong phần xét hỏi đại diện Hải quan cho rằng, các công chức Hải quan đã làm đúng quy định. Toà hỏi: “Quy định là quy định nào? “. Đại diện Hải quan nói quy định liên quan của ngành, của Bộ GTVT. Chủ tọa tiếp tục truy hỏi: "Cụ thể trong 91 xe BMW này thôi.” Nghe xong đại diện hải quan vẫn khẳng định công chức Hải quan vụ này làm đúng quy định.

Theo hồ sơ tố tụng, các công chức Hải quan Phan Thị Hoa, Nguyễn Thí Thức, Khưu Hữu Phước, Nguyễn Thị Thu Hiền, Hoàng Thế Vinh và Nguyễn Văn Thuyên được phân công tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và trực tiếp kiểm hóa đối với 91 xe ô tô do Công ty Âu Châu nhập khẩu từ ngày 19-7-2013 đến ngày 04/9/2013.

Tài liệu điều tra thể hiện, quá trình tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ được thực hiện thủ công nên không phát hiện các hóa đơn, chứng từ do Công ty Âu Châu làm giả để khai báo Hải quan. Việc kiểm hóa thực tế được thực hiện theo đúng quy định như: Kiểm tra tên hàng, mã số, số lượng, trong lượng, chủng loại, chất lượng, nhãn hiệu, nhãn hàng hóa, ngày sản xuất và đối chiếu phù hợp giữa hàng hóa thực tế với hồ sơ hải quan điện tử. Do vậy, Cơ quan điều tra không đề cập xem xét xử lý.



Đối với các cán bộ thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, được phân công tiếp nhận hồ sơ, tiến hành kiểm tra thực tế 91 xe ô tô do công ty Âu Châu nhập khẩu. Tài liệu điều tra thể hiện, các cán bộ đăng kiểm đã thực hiện đầy đủ nội dung công việc theo quy trình tiếp nhận, kiểm tra xe ô tô. Quá trình đăng kiểm, các cán bộ trên không phát hiện các chứng từ do công ty Âu Châu cung cấp trong hồ sơ được làm giả. Do vậy, Cơ quan điều tra không xử lý.



Phiên toà vẫn đang tiếp tục, PLO sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến.