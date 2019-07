Đại gia Điều Cày bị khởi tố về tội 'xưa nay hiếm'

Như PLO đã đưa tin, ngày 10-7, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh khám xét đối với ông Lê Thanh Thản về tội lừa dối khách hàng.



Việc tiến hành các biện pháp tố tụng đối với vị “đại gia điếu cày” nhanh chóng gây xôn xao dư luận, bởi ông Thản được biết đến là một trong những người giàu có nhất trong giới bất động sản Hà Nội. Đặc biệt, ông Thản nổi tiếng trong việc xây dựng các khu đô thị giá rẻ nhưng cũng đầy tai tiếng.



Bị can Lê Thanh Thản. Ảnh: Forbes Viet Nam

Đáng chú ý, theo nhiều chuyên gia pháp lý, tội danh mà ông Thản bị khởi tố thuộc trường hợp xưa nay rất ít gặp.

Cụ thể, luật sư (LS) Trương Anh Tú, Đoàn LS TP Hà Nội, cho biết hành vi lừa dối khách hàng là tội phạm được quy định tại điều 170 BLHS năm 1985, điều 162 BLHS năm 1999 và nay là điều 198 BLHS năm 2015.

“Đây là loại tội phạm được đánh giá là ít nghiêm trọng, ít bị xử lý dù diễn ra khá phổ biến. Ông Lê Thanh Thản bị khởi tố về hành vi lừa dối khách hàng là loại tội xưa nay hiếm bị xử lý”, LS Tú nói.

Ông cũng cho rằng việc áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Thản sẽ không ảnh hưởng đến quá trình điều tra, bởi bị can có nơi cư trú rõ ràng, tội danh bị khởi tố cũng thuộc nhóm tội ít nghiêm trọng như đã nói ở trên.

Cùng quan điểm, LS Đặng Văn Cường, Đoàn LS TP Hà Nội, nói tội danh này cần được áp dụng triệt để, nghiêm túc và quyết liệt hơn để đảm bảo công bằng, quyền lợi cho khách hàng.

Ông Cường nhận định việc Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can mới là bước đầu của giai đoạn điều tra. Trong quá trình giải quyết vụ án, cơ quan điều tra có thể khởi tố thêm các đồng phạm khác (nếu có căn cứ cho thấy có người đã giúp sức, xúi giục bị can thực hiện hành vi phạm tội), khởi tố thêm tội danh khác hoặc thay đổi các tội danh đã khởi tố nhằm đảm bảo đúng pháp luật, đúng người, đúng tội.

Theo quy định tại điều 198 BLHS năm 2015, ông Thản có thể đối mặt với mức hình phạt cao nhất 5 năm tù.

Tuy nhiên, để kết tội ông Thản, cơ quan tố tụng cần phải thu thập các chứng cứ để chứng minh bị can đã có hành vi gian dối đối với những người mua căn hộ về chất lượng, tình trạng pháp lý... để chiếm đoạt, hưởng lợi số tiền từ 5 triệu đồng trở lên hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng cần làm rõ những khách hàng nào đã bị lừa dối, số tiền bị chiếm đoạt là bao nhiêu, thu lợi bất chính là bao nhiêu... Nếu số tiền thu lời bất chính từ 50 triệu trở lên thì hình phạt có thể ở mức cao nhất là 5 năm tù; ngoài ra có thể phạt tiền đến 100 triệu đồng, cấm hành nghề đến 5 năm.