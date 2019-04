Dân bị đánh dập thận nhưng công an bó tay

Lý do tạm đình chỉ không thuyết phục Việc CQĐT Công an huyện Tri Tôn, An Giang ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án với lý do đưa ra như trên là chưa phù hợp với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 229 BLTTHS 2015 (quy định về tạm đình chỉ điều tra). Bởi trong vụ án nêu trên thì bị hại đã xác định thương tích của ông là do ba người trong gia đình bà Bê đánh gây nên. Đồng thời, ông Giàu cũng đã thừa nhận rằng chính ông đã gây thương tích cho ông Nhỏ. Điều này có cơ sở xác định ông Giàu là người gây ra thương tích cho ông Nhỏ và đây là cơ sở để khởi tố bị can đối với ông Giàu. Trong quá trình điều tra, nếu CQĐT xác định thêm bà Bê hay người con cũng có hành vi gây thương tích cho ông Nhỏ thì những người này được xác định là đồng phạm và có thể khởi tố bị can những người này sau. Việc ông Nhỏ cho rằng mình bị bà Bê đánh gây thương tích tức là ông khẳng định bà Bê đánh ông nặng nhất, gây hậu quả lớn nhất (làm ông phải cắt quả thận) chứ không phải chỉ một mình bà Bê gây ra thương tích cho ông. Từ đó cho thấy việc CQĐT Công an huyện Tri Tôn tạm đình chỉ vụ án với lý do trên không đúng quy định pháp luật và xâm phạm quyền và lợi ích của ông Nhỏ. Ông Nhỏ có thể khiếu nại quyết định tạm đình chỉ, yêu cầu hủy bỏ quyết định này và phục hồi điều tra theo pháp luật. Luật sư PHAN ĐĂNG HỮU, Đoàn Luật sư TP Cần Thơ