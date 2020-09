Đang xử cựu Điều tra viên về tội nhận hối lộ

Ngày 21-9, TAND tỉnh Bến Tre mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Minh Bá (39, tuổi, cựu Đại úy, điều tra viên Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Giồng Trôm, Bến Tre) về tội nhận hối lộ.



Một Kiểm sát viên thuộc VKSND Tối cao và một Kiểm sát viên thuộc VKSND tỉnh Bến Tre thực hành quyền công tố tại tòa.



Bị cáo Nguyễn Minh Bá. Ảnh: Đ.Hà

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, lúc 14 giờ 45 phút ngày 1-12-2019, tại một quán cà phê ở xã Hữu Định, huyện Châu Thành (Bến Tre), Cơ quan điều tra VKSND Tối cao bắt quả tang Nguyễn Minh Bá nhận 15 triệu đồng từ bà P.T.K (ngụ xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm).

Bà K là mẹ của VTMH (sinh năm 2000) là bị can trong vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ do Đại úy Nguyễn Minh Bá phụ trách điều tra.

Trong quá trình điều tra, Bá đã nhiều lần gọi điện thoại triệu tập bà K. là mẹ của H. đến làm việc để xác minh một số nội dung liên quan đến H. Cũng trong một lần triệu tập bà K. đến làm việc, Bá nói cho bà K. biết tội của H. nằm trong khung hình phạt rất nặng.

Nghe vậy, Bà K. lo lắng và nhờ Bá giúp đỡ để để H. không phải đi tù. Tại đây, Bá ra điều kiện phải đưa 90 triệu đồng thì H. mới được hưởng án treo.

Sau đó bà K. đến tận phòng làm việc của Bá đưa cho Bá 10 triệu đồng. Bá nhận tiền và hứa giải quyết vụ án theo hướng giảm nhẹ cho H. Liên tục sau đó Bá đã 18 lần điện thoại yêu cầu bà K. đưa số tiền còn lại, bà K. xin Bá cho khất lại vì chưa có tiền.

Đến tháng 11-2019, VKSND huyện Giồng Trôm truy tố H. về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, chuyển hồ sơ đến TAND huyện Giồng Trôm chờ xét xử.

Thời gian này, Bá liên tục gọi điện thoại đòi bà K. đưa tiếp số tiền còn lại. Bà K. nói gia đình khó khăn chưa có tiền và Bá yêu cầu chỉ cần đưa cho Bá thêm 15 triệu đồng nữa. Với hành vi trên Nguyễn Minh Bá đã bị VKSND Tối cao truy tố về tội nhận hối lộ.

Tại tòa, bị cáo Bá thừa nhận trong quá trình điều tra vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ đối với VTMH, bị cáo có hai lần nhận tiền của bà K. (mẹ của H.) tổng cộng 25 triệu đồng. Tuy nhiên, Bá một mực không thừa nhận tội nhận hối lộ như cáo trạng truy tố mà cho rằng mình chỉ phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bá khai trong quá trình thụ lý giải quyết vụ án, bà K có tới nơi làm việc tìm bị cáo, sau khi làm việc về H. xong, bà K. có để lại 10 triệu đồng rồi đi về. “Lúc này bị cáo hiểu ngầm là bà K. nhờ bị cáo giúp nhưng chưa biết giúp như thế nào vì bà K. để lại tiền mà không nói gì rồi ra về. Trong trường hợp này, bị cáo nhận tiền trong thế bị động”.

Theo Bá, lần thứ 2 bị cáo nhận 15 triệu đồng từ bà K. tại quán cà phê lúc đó hồ sơ đã chuyển sang tòa, bị cáo không còn thẩm quyền giải quyết nên bị cáo chỉ phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phạm tội nhận hối lộ.

Về phía gia đình bị hại, bà K khẳng định khi gặp Bá, bà K. có nhờ Bá giúp cho con gái bà được hưởng án treo. Tuy nhiên Bá đòi hỏi phải đưa cho Bá 90 triệu đồng mới giúp được.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên bà K. chỉ đưa cho Bá trước 10 triệu đồng. Sau này, Bá không đòi 90 triệu đồng nữa mà nói “chỉ cần đưa 15 triệu đồng nữa thôi”.

Phiên tòa đang diễn ra...

Trước đó vào tối 1-9-2019, H điều khiển xe máy chở theo một người bạn nữ. Do không làm chủ tay lái nên H. đã bị trượt bánh xe, gây tai nạn giao thông khiến người bạn đi cùng tử vong. Sau đó H bị cơ quan điều tra Công an huyện giồng Trôm khởi tố về tội vi vi phạm quy định về tham giao giao thông đường bộ. Tòa án xét xử H. 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.