Đang xử vụ 100 thanh niên hỗn chiến trên cầu Chà Và TP.HCM

Ngày 31-10, TAND Quận 8 xử sơ thẩm vụ gây rối trật tự công cộng đối với 20 bị cáo gồm: Nguyễn Phạm Minh Cường, Võ Quốc Việt, Nguyễn Ngọc Thành, Đặng Văn Hiếu, Nguyễn Văn Đạt, Nguyễn Thành Tân, Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Ngọc Thuận, Lê Thanh Hoài, Phan Văn Hùng, Huỳnh Chấn Hào, Trần Tuấn Cảnh, Lê Hoàng Huy, Lê Nguyễn Anh Kiệt, Nguyễn Thanh Tài, Nguyễn Phước Thọ, Lê Duy Trường, Nguyễn Hải Đăng, Trương Ngọc Minh Thắng, Nguyễn Vĩnh Đạt.



Các bị cáo tại tòa ngày 31-10. Ảnh : MV

Phiên tòa thu hút rất đông người dân và người nhà của các bị cáo đến tham dự, tòa án cũng bố trí đông lực lượng an ninh giữ trật tự. Hiện phiên xử đang diễn ra với phần xét hỏi nhằm làm rõ hành vi của các bị cáo.

Theo diễn biến vụ việc Cường và Việt có mâu thuẫn nên đã rủ rê, tụ tập gần 100 thanh niên mang theo hung khí là mã tấu, cây ba chỉa… hỗn chiến trên cầu khiến người dân hoảng loạn.

Ngày 6-10-2018, Việt và Cường hẹn đánh nhau tại khu vực dưới gầm cầu Chà Và. Hai bị cáo đã chuẩn bị nhiều hung khí và rủ thêm các thanh niên tham gia đánh nhau.

Cường đã rủ 10 người tham gia. Sau đó, những người này lại tiếp tục rủ thêm nhiều người khác nữa lên đến hơn 30 người. Về hung khí, bốn người Cường, Thành, Đạt, Hiếu đã chuẩn bị mã tấu, cây sắt, cây ba chỉa, áo mưa để tham chiến. Đối với nhóm của Việt, Việt cũng tập hợp được hơn 20 người, cùng với nhiều hung khí.

Một nhóm do Cường cầm đầu mang theo mã tấu, dao, chỉa… đến điểm hẹn là gầm cầu Chà Và quận 5. Một nhóm do Hiếu cầm đầu tập hợp tại khu vực 4K trên đường Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8. Tại đây, Hiếu phát áo mưa cho cả nhóm đeo vào tay trái. Tiếp đến, cả nhóm đi đến cầu Hiệp Ân, Phường 5, Quận 8 để lấy hung khí. Trên đường đi do gặp cảnh sát giao thông nên một số thanh niên đã bỏ về. Cuối cùng hai nhóm còn lại khoảng 50 -70 người tham gia đánh nhau.



Rất đông người đến tham dự phiên tòa. Ảnh: MV

Khoảng 20 giờ ngày 6-10-2018, nhóm của Việt chia thành ba nhóm nhỏ. Một nhóm tụ tập ở bờ kè gồm 15 người được ba thanh niên chưa rõ lai lịch phát hung khí và áo mưa buộc trên tay để phân biệt với nhóm của Cường.

Hai nhóm còn lại tụ tập khu vực trường Phan Đăng Lưu, đường Bùi Minh Trực và dưới vòng xoay chân cầu Nhị Thiên Đường, quận 8. Tại đây Việt và hai người khác phát hung khí và áo mưa buộc vào tay cho cả nhóm.

Đến khoảng 21 giờ 35 phút, hai nhóm Cường và Việt gặp nhau tại khu vực cầu Nhị Thiên Đường và cuộc hỗn chiến xảy ra. Lúc này, có khoảng gần 100 người đi xe máy cầm theo hung khí đánh nhau. Vụ ẩu đả làm ùn tắc giao thông trên cầu, gây mất trật tự khiến người dân hoảng loạn. Trong lúc hai băng nhóm đánh nhau, một người đi đường đã bị chém gây thương tích.

Phiên tòa đang diễn ra.