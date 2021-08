Mua bán hàng tỉ dữ liệu cá nhân Giữa tháng 5-2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố Lại Thị Phương (29 tuổi, giám đốc Công ty VNIT TECH) và Dư Anh Quý (33 tuổi, chồng Phương, cùng trú tại Hà Nội) về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo Điều 288 BLHS năm 2015; sửa đổi, bổ sung năm 2017. Hai bị can này tổ chức một đường dây chiếm đoạt, mua bán, sử dụng trái phép gần 1.300 GB dữ liệu, chứa hàng tỉ thông tin về các cá nhân, tổ chức trên toàn quốc. Đặc biệt, cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu về sự thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý của một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong việc quản lý thông tin, dữ liệu cá nhân về khách hàng. Nghiêm trọng hơn, một số doanh nghiệp có dấu hiệu khai thác, sử dụng trái phép dữ liệu khách hàng để cung cấp cho bên thứ ba. Vì vậy, ngoài các bị can, công an sẽ làm rõ những người thực hiện hành vi xâm nhập, chiếm đoạt dữ liệu gốc từ các hệ thống thông tin dữ liệu của cơ quan, tổ chức để cung cấp cho các nghi phạm mua bán cũng như các cá nhân, tổ chức mua, sử dụng trái phép dữ liệu. Từ năm 2019 đến nay, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) liên tiếp triệt phá nhiều vụ chiếm đoạt, sử dụng trái phép dữ liệu thông tin cá nhân. Dữ liệu bị chiếm đoạt, mua bán thuộc hầu hết lĩnh vực, ảnh hưởng đến hàng triệu cá nhân, tổ chức trên toàn quốc. Đặc biệt, dữ liệu chứa thông tin rất chi tiết về các cá nhân, tổ chức như họ tên, ngày sinh, số CMND/CCCD, địa chỉ, số điện thoại, thông tin tài khoản ngân hàng (bao gồm cả số dư), nhân thân, chức vụ, vị trí công tác…