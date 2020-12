Đánh nhau rồi ra tòa vì tranh cãi đèn nào đắt hơn

TAND huyện Phú Hòa, Phú Yên vừa xử vụ ông NTV (sinh năm 1975) kiện ông LTS (sinh năm 1971, cùng trú huyện Phú Hòa) yêu cầu bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm.

Theo trình bày của nguyên đơn, chiều 13-3-2019, ông uống bia cùng ông S. và bạn. Tối cùng ngày, hai ông tranh cãi với nhau về việc so sánh giá trị của bộ đèn thờ bằng gỗ và bộ đèn thờ bằng đồng. Ông S. cho rằng đồ gỗ đắt hơn đồ đồng, còn ông V. có quan điểm ngược lại. Hai người ôm, giằng co và cùng bị ngã xuống đất.



Ảnh minh họa

Được mọi người can ngăn, ông V. lấy xe ra về thì nghe ông S. chửi mình. Do đó, ông V. quay vào, dùng tay đánh ông S. nhưng được can ngăn. Ông V. bị ông S. dùng tay đánh một cái trúng vào mắt gây thương tích 07%.

Do hành vi của ông S. không đủ yếu tố cấu thành tội cố ý gây thương tích nên ông V. khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm số tiền trên 44 triệu đồng và bồi thường tổn thất về tinh thần theo quy định pháp luật. Ông thừa nhận mình có một phần lỗi nên đề nghị tòa để trừ ra, còn lại buộc ông S. bồi thường.

Bị đơn thống nhất với diễn biến vụ việc như trình bày của ông V. nhưng chỉ đồng ý bồi thường thiệt hại về sức khỏe hơn 15,8 triệu đồng.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, HĐXX nhận thấy có đủ căn cứ xác định thương tích của ông V. là do ông S. đánh gây ra; tổng chi phí thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm là hơn 43,8 triệu đồng. Tuy nhiên, do ông V. cũng có một phần lỗi nên phải chịu 1/3 thiệt hại.

Từ đó, HĐXX đã tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện, buộc ông S. phải bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm cho ông V. hơn 29,2 triệu đồng.