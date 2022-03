Qua vụ án trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân khi có nhu cầu về tài chính, cần sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các ngân hàng, tổ chức tín dụng chính thống được nhà nước cho phép hoạt động để giao dịch. Trước các chiêu trò của hoạt động “tín dụng đen", người dân cần hết sức thận trọng và cảnh giác trước những phương thức, thủ đoạn cho vay nặng lãi. Khi phát hiện những hành vi liên quan đến cho vay lãi suất cao, siết nợ, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được can thiệp và xử lý kịp thời.