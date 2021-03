Dấu hiệu trốn thuế từ một vụ mua bán đất

Vì sao công an chưa khởi tố vụ án? Sau phiên tòa phúc thẩm, phía nguyên đơn đã có đơn gửi tòa án và VKSND TP Buôn Ma Thuột đề nghị văn bản yêu cầu Cơ quan CSĐT cùng cấp khởi tố vụ án liên quan đến hành vi của bà L. Sau đó tòa đã có văn bản hỏi CQĐT theo đề nghị của đương sự và ngày 17-9-2020, cơ quan này có văn bản trả lời tòa. CQĐT cho biết sau khi nghiên cứu các tài liệu trong hồ sơ mà tòa gửi sang thì thấy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Dạng và bà L. làm giảm số tiền thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ phải nộp vào ngân sách là 92,5 triệu đồng. Hành vi này không cấu thành tội trốn thuế theo Điều 200 BLHS vì chưa đủ định lượng để truy tố là 100 triệu đồng. Sau đó, bà L. chuyển nhượng ba thửa đất cho bà N. với số tiền thực tế là 4,9 tỉ đồng nhưng hợp đồng đã được công chứng chỉ ghi 150 triệu đồng, số tiền chênh lệch so với thực tế giá chuyển nhượng là 4,75 tỉ đồng. Như vậy, hợp đồng chuyển nhượng này làm giảm số tiền thuế thu nhập và lệ phí trước bạ phải nộp vào ngân sách hơn 118 triệu đồng. Hành vi của bà L. và bà N. có dấu hiệu tội trốn thuế. Về dấu hiệu của tội lừa đảo, CQĐT cho rằng bà L. nhận chuyển nhượng ba thửa đất của vợ chồng ông Dạng, bà N. có hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên, được cơ quan có thẩm quyền cấp GCN. Do chưa có tiền để trả cho ông Dạng nên ngày 14-3-2019, bà L. đã đưa GCN hai lô đất ở xã Ea Wy, huyện Ea H’leo của bà L. cho ông Dạng giữ làm tin. Ngày 4-4-2019, bà L. nhận được thông báo của tòa về việc ông Dạng khởi kiện nhưng quá trình giải quyết vụ án không có ai yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ngăn chặn giao dịch đối với ba thửa đất. Sau đó, bà L. đã chuyển nhượng ba thửa đất cho bà N. và có nói cho bà N. biết về nguồn gốc các thửa đất và số tiền bà L. còn nợ ông Dạng. Như vậy, hành vi của bà L. không có dấu hiệu dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của bà N. nên không phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 10-3, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về lý do vì sao chưa khởi tố vụ án liên quan đến hành vi trốn thuế như đã nhận định phía trên, Thiếu tá Lê Minh Thức, Đội trưởng Đội CSĐT về kinh tế và chức vụ, Công an TP Buôn Ma Thuột, cho biết đơn vị mới chỉ nhận công văn của tòa để trao đổi. Tức là phía tòa án mới chỉ gửi công văn trao đổi để CQĐT tham mưu về việc có dấu hiệu phạm tội hay không. Vụ việc vẫn đang được tòa án thụ lý chứ chưa có quyết định chuyển hồ sơ qua công an. “Khi nào tòa chuyển hồ sơ vụ việc và có kiến nghị công an khởi tố vụ án thì đơn vị sẽ xem xét việc khởi tố hay không” - ông Thức nói.